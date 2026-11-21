Захари Згуров: Подобни мачове ми помагат да трупам опит

ЦСКА се класира за 1/16-финалите в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп", след "златен" гейм срещу украинския Епицентър (Подоляни) в 1/32-финалите на надпреварата.

Невероятна драма! ЦСКА оцеля след златен гейм и продължава в Европа

Младият посрещач на армейците Захари Згуров, който е трикратен балкански шампион по плажен волейбол, и дебютира в евротурнирите, говори пред BGvolleyball.com. 19-годишният волейболист сподели, че сблъсъците на европейска сцена са различно предизвикателство за него, и, че даденият му шанс за изява е допълнителна отговорност за доказване във всяка тренировка и всеки мач.

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"Изключително щастлив съм от това, което постигнахме като отбор. Смятам, че напълно заслужихме класирането си, въпреки че трябваше да преминем през много трудни моменти. Двата мача с Епицентър бяха изключително оспорвани и показаха колко малки са разликите на това ниво. Особено реваншът и последвалият златен гейм бяха сериозно изпитание за нас както физически, така и психически. Радва ме най-много фактът, че не се отказахме и успяхме да запазим концентрация в най-важните моменти. Това класиране е много важно за целия отбор и се надявам да продължим да надграждаме представянето си и в следващите мачове."

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"Победихме съперника най-вече с колективната игра, характера и желанието, с което излязохме на игрището. Епицентър е много сериозен противник с опитни състезатели, които разполагат с качества и умеят да наказват всяка наша грешка. Ние обаче показахме, че можем да се противопоставим на такъв отбор, когато играем организирано и си помагаме във всяка ситуация. Успяхме да бъдем по-настоятелни в ключовите моменти и да запазим спокойствие, когато напрежението беше най-голямо. Според мен именно отборният дух и вярата един в друг ни помогнаха да спечелим златния гейм и да се поздравим с крайния успех", категоричен е той.

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"За мен това е изключително ценен опит и съм много щастлив, че получавам възможността да играя на европейската сцена, тъй като това ми е и първият мач срещу чуждестранен отбор в зала, до сега само с плажния волейбол съм играл срещу други отбори от други държави. Това е различно предизвикателство, защото срещаш отбори от други първенства, с различен стил на игра и сериозни състезатели. Подобни мачове ми помагат да трупам опит, да опознавам по-добре собствените си възможности и да виждам върху какво трябва да работя, за да се развивам. Разбира се, има и допълнително вълнение, особено когато за първи път излизаш в подобен турнир, но се старая да го превръщам в мотивация. За мен е чест да представям ЦСКА в Европа и се надявам това да е само началото на още много такива мачове", споделя младият волейболист.

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"Определено това, че Александър Попов заложи на мен като титуляр и в двата мача с Епицентър означава много за мен. Дава ми увереност, но същевременно и допълнителна отговорност да се доказвам във всяка тренировка и всеки мач. Опитвам се да оправдавам това доверие с работата си, отношението към отбора и представянето си на игрището. Знам, че все още имам много неща, върху които трябва да работя, и, в които да се подобрявам, затова приемам всяка възможност като шанс да израсна. Благодарен съм за подкрепата и доверието, които получавам, и се надявам да продължавам да ги оправдавам", добави той.

"Очаквам много интересни и оспорвани двубои. Локомотив Авиа е силен отбор с качествени състезатели и със сигурност ни очаква сериозно предизвикателство. Това, че срещу нас ще бъде български отбор, прави сблъсъка още по-интересен, но в крайна сметка става въпрос за европейски турнир и залогът е много голям. Познаваме българското първенство и качествата на съперника, така че ще трябва да подходим максимално концентрирано и да покажем най-доброто от себе си. Целта ни, разбира се, е да продължим напред в турнира. Смятам, че ако играем със същото желание, себераздаване и отборен дух, които показахме срещу Епицентър, имаме всички основания да бъдем победители в тези два мача срещу тях", завърши Згуров.

Снимки: CEV.EU

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