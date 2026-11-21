Тодор Костов: Опитвам се да бъда пример за по-младите

ЦСКА отново показа, че е доказана марка в Европа. "Червените" момчета елиминираха шампиона на Украйна Епицентър (Подоляни) и продължиха към 1/16-финалите на "Чалъндж къп". Битка, която бе изградена от много емоции, а младите таланти показаха, че имат голямо бъдеще. За да могат те да израстват обаче, е нужно да се учат от по-опитните. От хора, като Тодор Костов, който и тази година е основен стълб в селекцията на Сашо Попов. Ето какво сподели централният ни блокировач за клубния сайт, малко след елиминирането на Епицентър:

Невероятна драма! ЦСКА оцеля след златен гейм и продължава в Европа

- Тошко, водихте страхотна с шампиона на Украйна, изграден от доста национали. Как ти се видяха на теб тези два мача с Епицентър?

– Играхме много добре, особено на фона на колебливите ни изяви в първенството. Борихме се докрай срещу един класен съперник. Каквато и да е ситуацията в Украйна, това все пак е шампионът на страната, с опитни състезатели, много ръстови и беше предизвикателство. Още повече в сегашния ни състав, който е доста подмладен. Щастливи сме от този успех.

- Как се чувстваше ти на полето, обграден от толкова млади съотборници?

– Чувствах се много добре. В последните години аз бях в тяхната роля, като по-млад. Сега обаче, заедно с Божилов и Пенчев бяхме от позицията на по-опитни, докато останалите са доста млади. Момчетата се борят, талантливи са, искат да се доказват, а това само може да ни радва.

- Ти самият как оценяваш твоето представяне, предвид че и през миналата година трябваше да се справяш със здравословни проблеми?

– Добре се чувствам. Навлизам във все по-добра форма. Имаме нов разпределител – миналата година бяхме с Висенте, докато сега е талантливият Великов, с когото се чувствам много добре на полето. Очаквам все по-хубави мачове от себе си, а и от целия отбор.

- Личи си, че се чувстваш добре, на фона на красивите комбинации...

– Да, така е. Работим усърдно всеки ден, за да се сработваме все по-добре. Защото разпределителският пост е много важен. Никола е много талантлив, но още е млад и не сме играли достатъчно време заедно. За този кратък период от началото на сезона смятам, че сме много добре сработени.

Александър Попов: Запазихме нерви и в края успяхме да измъкнем мача

- Как се чувстваш в ролята на по-опитен, при когото идват младите да се допитват?

– Тази роля ми харесва. Чувствам се добре, помагам колкото мога. Опитвам се да бъда пример, както на тренировка, така и по време на мачове.

- Отстраняването на Епицентър ще внесе ли допълнително самочувствие в отбора?

– Надявам се. Имахме нужда от тези победи. Получиха се много емоционални срещи, които ни заредиха допълнително. Надявам се да вдъхнат повече увереност, която ще ни помогне за мачовете от първенството.

- Особено на младите...

– Да, но дори и на нас. Когато побеждаваш, това винаги носи допълнително самочувствие и вяра в собствените възможности.

Стана ясно кога ще играят ЦСКА и Локомотив Авиа в "Чалъндж къп"

- Очаква ни български сблъсък за "Чалъндж къп" с Локомотив Авиа. Какви са шансовете според теб?

– Все още не сме разузнавали подробно Локомотив. Знам, че имат добър отбор, но шансовете са изравнени. Надявам се да станат хубави мачове, на високо ниво и да излезем победител.

- Добрата новина е, че българският волейбол със сигурност ще има представител на 1/8-финалите, нали така?

– Да, абсолютно. Това е много позитивно, защото все пак говорим за европейските турнири.

- Докъде може да стигне ЦСКА на вътрешната сцена?

– Винаги се целим в първото място. Много зависи в какъв състав ще бъдем в следващите срещи и най-вече в плейофите. Смятам, че дори и с повече млади момчета загатваме, че можем да играем добър волейбол и на никой няма да му е лесно. Вярвам, че можем да постигнем силни резултати. Всеки трябва да се съобразява с ЦСКА, това е ясно!

Петър Господарски: Емоцията е уникална и за мен означава страшно много най-накрая да пробия в мъжкия отбор

Снимки: CEV.EU

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google