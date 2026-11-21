FIVB изтегли с ден старта на световните първенства през 2027-а

Международната волейболна федерация волейбол (FIVB) направи промени в календара на световните първенства през 2027 година, като изтегли с един ден по-рано началото на двата Мондиалите за мъже и жени.

Това стана по време на юбилейния 40-и Световен конгрес на FIVB, на който Административният борд на организацията проведе ключово заседание в Пунта Кана, Доминиканска република. Членовете на ръководния орган, сред които и президентът на БФВ Любомир Ганев, се събраха с общата амбиция да начертаят бъдещите стъпки за разрастването и популяризирането на волейбола в глобален мащаб.

Шампионатът на планетата за мъже в Полша ще започне на 9 септември 2027-а, докато надпреварата при жените, на която съвместни домакини са САЩ и Канада, ще стартира на 19 август 2027-а година.

При мъжете откриващият мач ще се състои в зала "Ерго Арена" в Гданск, с участието на домакина Полша. Корекцията на датата е и по искане на полската федерация която, която от рано е изразила желанието си първият мач на турнира да бъде изтеглен с ден по-рано.

По време на срещата бе проведен и конструктивен диалог относно напредъка на играта и нейните стратегически приоритети. Основният фокус на обсъжданията бе насочен към това волейболът да стане още по-достъпен, разбираем и финансово устойчив за бъдещите поколения.

Заседанието послужи и за финализиране на подготовката за тридневния Световен конгрес, чиято работна програма се базира на 15-те основни направления от плана „Стратегическа визия 2032“. Административният борд разгледа и одобри промени в редица вътрешни правилници на централата, за да бъдат синхронизирани с актуализираната конституция на FIVB, която предстои да бъде гласувана от делегатите на конгреса.

Бе приета и важна поправка в квалификационната система за турнира по плажен волейбол за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Крайният срок за трупане на актив в олимпийската ранглиста е удължен до 17 април 2028-a, което осигурява допълнителни седем седмици за състезателите да спечелят квоти.

В контекста на постоянните подобрения в световната ранглиста, ръководството официално утвърди състава на специалната работна група, водена от генералния секретар на федерацията Хю МакKътчън.

Заседанието в курортния град постави основата за 40-ия конгрес на организацията от 20 до 22 ноември, където волейболната общност ще направи равносметка на постигнатото и ще определи следващата глава от развитието на спорта.

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