Пловдив ще бъде домакин на финалните срещи от турнирите за Купата на България в Demax+ Суперлига и Висша лига - жени. Двубоите ще се проведат на 18-и и 19-и декември 2026 (петък и събота) в спортна зала "Строител", а организатор на събитието е ВК Марица.
На 18 декември (петък) в Пловдив ще се изиграят полуфиналните срещи от турнира за Купата на България в Demax+ Суперлига. Двата мача са с начални часове 16,30 и 19,00 чasa, като съперниците ще бъдат определени след приключването на четвъртфиналната фаза.
Четвъртфиналните срещи пък ще се проведат на 12 декември, като двойките ще бъдат определени по схемата 1–8, 2–7, 3–6 и 4–5 според класирането след първия полусезон. В първия полуфинал един срещу друг ще се изправят победителите от двойките с номера 1–8 и 4–5, а във втория - победителите от двойките 2–7 и 3–6.
На 19 декември (събота) са финалните двубои в двете надпревари. Програмата предвижда финалът за Купата на България във Висша лига – жени да започне в 13,30 часа, а решителният мач за трофея в Demax+ Суперлига е с начален час 16,30 часа.
Програма за финалната фаза:
18 декември (петък) – полуфинали за Купата на България в Demax+ Суперлига
16:30 часа – Победител от двойка 1–8 срещу победител от двойка 4–5
19:00 часа – Победител от двойка 2–7 срещу победител от двойка 3–6
19 декември (събота) – финали
13:30 часа – Финал за Купата на България във Висша лига – жени
16:30 часа – Финал за Купата на България в Demax+ Суперлига
Преди финалната фаза предстои да бъдат определени участниците в решителния мач за трофея във Висша лига – жени. Четвъртфиналните срещи в турнира ще се изиграят в периода 4–6 декември Жребият отреди следните двойки:
Феникс (София) – Хебър 24 (Пазарджик)
Лъвски сърца – Спартак (Варна)
Троян Волей – Казанлък волей
Любо Ганев – Автосвят (Русе) – Пирин (Разлог)
Полуфиналите в турнира за Купата на България във Висша лига ще се проведат в периода 11-13 декември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google