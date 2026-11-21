Вилфредо Леон остава, но в Богданка се задава революция

В полския Богданка ЛУК (Люблин) има причина за удовлетворение след удължаването на договора на звездата Вилфредо Леон. Не всички новини за бъдещето на отбора обаче са еднакво оптимистични. Вицешампионът на Полша може да загуби част от звездите си след края на сезона.

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През последните дни имаше много новини около бъдещето на Богданка ЛУК (Люблин). Както вече беше съобщено, имаше обрат в случая с Вилфредо Леон. Кубинецът с полски паспорт, който беше близо до трансфер в турския Халкбанк (Анкара), вероятно в крайна сметка ще остане в Богданка. Това обаче ще изисква солидна договорна неустойка.

Смутът около отбора от Люблин не свършва дотук. Неофициално се съобщава, че Ран Такахаши може да напусне клуба в края на сезона. Очаква се японският нападател, който в момента формира един от най-обсъжданите дуети на тази позиция в Европа с Леон, да се премести в Перуджа в Италия.

Потенциалното напускане на Такахаши би било значителна загуба за Богданка, не само от спортна гледна точка. Японският национал бързо спечели феновете в Люблин. Освен това мачовете на отбора се излъчват редовно по японската телевизия, а клубът развива сътрудничество с местния волейболен пазар.

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Не всички новини относно японските играчи обаче са тревожни за феновете. Либерото Томохиро Огава може да остане в Люблин. В момента не е известно кой ще замени Такахаши, ако трансферът му в Италия се осъществи.

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Промените могат да засегнат в центъра на мрежата. Очаква се капитанът на България Алекс Грозданов да напусне Богданка след три сезона. Грозданов се очаква да се завърне в италианския Верона. Именно затова полският вицешампион се интересува от Якуб Новак, който би могъл да замени българския национал.

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Друг вариант за заместник на Алекс Грозданов може да бъде Шимон Якубишак. "Това е много добър трансфер. Според мен заместването ще бъде едно към едно", разкри пък Якуб Балцержак в предаването "Правда Сятки".

"Сделката с Куба Майжак е предварително договорена, но най-важното е, че е Шимон Якубишак. Мисля, че това е много добър трансфер. Според мен, това е равностойна замяна на Алекс Грозданов", каза още Балцержак.

Следователно Богданка ще трябва да осигури подходящо попълване на състава. Това е особено вярно, като се има предвид, че с евентуалното оставане на Леон и запазването на Марчин Коменда, клубът все още може да има много силно ядро. В Богданка са изправени пред натоварен трансферен прозорец.

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