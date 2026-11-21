Комплекс "СамЕлион" в Самоков официално стана център за високи постижения във волейбола

Най-модерният спортен комплекс "Арена СамЕлион" в Самоков ще стане център за високи постижения в най-успешния колективен спорт у нас, съобщи Любомир Ганев. Меморандум за това беше подписан по време на 40-ия конгрес на световната централа FIVB. Президентът на БФВ е член на Административния борд.

Комплексът "СамЕлион" става световен център за високи постижения на волейбола

Още от миналата година Ганев работи в тясно сътрудничество с инженер Петър Георгиев за специалния статут на "Арена СамЕмион". Подобни центрове по света са съвсем малко. Повечето са съсредоточени в Африка, има един в Италия. Наскоро Франция също откри център, но за плажен волейбол.

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