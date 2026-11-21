Николай Колев с 11 точки, Панатинайкос измъкна дербито с Флоисвос

Българският волейболист Николай Колев и грандът Панатинайкос (Атина) продължават непобедени в гръцката Novibet Волей Лига, след като записаха пета поредна победа от началото на сезона. Колев и съотборниците му обърнаха и надделяха много драматично като гости Флоисвос с 3:2 (17:25, 25:20, 19:25, 29:27, 15:12) в дербито на 5-ия кръг на първенството, играно снощи.

Така Панатинайкос е начело във временното класиране с 5 победи от 5 мача и 13 точки, с колкото е и Флоисвос, но с 4 победи и 1 загуба. В следващия 6-и кръг Колев и компания ще играят със слабака АОНС Милон. Срещата е в петък (27 ноември) от 20,00 часа българско време.

Николай Колев изигра силен мач за Панатинайкос и стана втори по резултатност с 11 точки (1 блок, 1 ас и 90% ефективност в атака! - +6), с колкото завърши и Дмитро Янчук (2 блока, 2 аса, 32% ефективност в атака и 15% позитивно посрещане - -1) за успеха.

Над всички бе Расмус Ниелсен със страхотните 30 точки (3 блока, 4 аса и 61% ефективност в атака - +23) за победата и закономерно бе избран за MVP на мача.

За домакините от Флоисвос Кейси Шутън също заби 30 точки (9 аса! и 57% ефективност в атака - +22), а Кемдън Джани завърши със 17 точки (1 блок, 1 ас, 58% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +10), но и това не помогна за успеха.

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