Отборът на Богданка ЛУК Люблин впечатлява със страхотна форма от самото начало на сезона. Вицешампионите на Полша вече записаха шест поредни победи в първенството на Таурон Лигата, като към тях добавиха и трофея от АЛ-КО Суперкупата на Полша. През тази кампания люблинският тим има сериозни амбиции и за силно представяне в Шампионската лига, за което говори българският централен блокировач на състава Алекс Грозданов.
Алекс Грозданов и Богданка с бърза победа за 6 от 6 в Полша
Таурон Лига: В мача срещу Асеко Ресовия Жешув не загубихте нито един гейм и доминирахте над съперника на сервис, посрещане, атака и блокада. Това ли беше двубоят, в който не изпуснахте контрола нито за миг и изпълнихте плана си от началото до края?
Алекс Грозданов: Мисля, че да, и съм наистина доволен от показаното. Допуснахме много малко грешки на начален удар, а нивото ни в този елемент беше отлично. Създадохме си добри възможности за игра на блокада и играхме с много топки в защита. В атака също се представихме солидно. Що се отнася до посрещането и защитата – с такива фантастични японски състезатели в състава е просто невероятно колко силно можем да играем. Радвам се, че въпреки необичайния ранен час на мача и липсата на сутрешна тренировка, успяхме да покажем класа и да победим с три на нула.
Таурон Лига: От старта на кампанията Богданка ЛУК Люблин върви от победа на победа. Това показва ли отлична предсезонна подготовка?
Алекс Грозданов: Да, но трябва да призная, че все още имаме значително пространство за развитие и подобряване на формата за по-нататъшната част от шампионата и плейофите. Най-много ме радва фактът, че успяваме да се справяме отлично в трудните моменти на полето и си помагаме взаимно. Това е най-големият ни коз. Без значение какъв е резултатът или развоят на мача, дори когато не показваме най-красивия волейбол, успяваме да се допълним и да измъкнем победата.
Таурон Лига: Преди сезона имаше очаквания, че призьорите от миналото първенство ще доминират след силната селекция. Битката за отличията обаче обещава да бъде изключително оспорвана, нали?
Алекс Грозданов: Определено. След като съставите бяха обявени, беше ясно, че Заверче, Варшава, ние, а според мен и Жешув, разполагаме със страхотни отбори. Не бива да подценяваме и останалите тимове, тъй като нивото в Полша е много високо и равностойно. Достатъчна е само минута разконцентрация, за да се обърне дадена среща, така че винаги трябва да сме нащрек.
Таурон Лига: Срещу Асеко Ресовия играхте с оптимален състав и максимална концентрация. Това ли ще бъде ключово и срещу Стилон Гожов, особено ако съперникът е без титулярния си разпределител Фабиан Джизга?
Алекс Грозданов: Категорично. В Гожов няма да ни бъде лесно, тъй като в неделя играхме тежък мач, а в понеделник пътувахме през цяла Полша и времето за възстановяване беше минимално. Убеден съм обаче, че ще се справим. В Таурон Лигата никой не бива да бъде подценяван, а Стилон Гожов притежава качества да ни изненада, затова трябва да бъдем максимално концентрирани.
Таурон Лига: Сгъстеният цикъл с мачове през три дни помага ли ви за подготовката за Шампионската лига, където ви очакват сериозни съперници като Рана Верона и Тур ВБ?
Алекс Грозданов: Групата ни е много силна, но се надявам да запишем възможно най-много победи. Нашата цел е класиране за финалите на Шампионската лига. Наясно сме, че с напредването на турнира съперниците ще стават все по-силни. Двубоите в полското първенство и в груповата фаза в Европа ни помагат да израстваме. Знаем, че в елиминациите на турнира ще се изправим срещу грандове като Заверче и Варшава, така че ни чакат тежки битки.
Таурон Лига: Специално преживяване ли е да бъдете част от този отбор на Богданка ЛУК и да играете с класни попълнения от Япония?
Алекс Грозданов: О, да. С присъствието на Ран и Томохиро в състава печелим все повече привърженици по целия свят. Невероятно е да се види как феновете обменят фланелки с техните номера и подкрепят отбора с толкова много страст. Атмосферата в Люблин е наистина неповторима.
„Имам усещането, че около половината от привържениците носят екипи на Вилфредо, а другата половина – на Ран. За мен това е наистина забавно и е чудесно, че се получава така“, споделя състезателят за симпатиите на феновете.
В Люблин отборът се радва на изключителна обстановка. В Полша запалянковците демонстрират неподправена и позитивна страст към играта на всяка крачка.
Залата в града, както и повечето съоръжения в страната по време на двубоите, е запълнена до краен предел. От трибуните се излъчва силна положителна енергия, която заслужава признание, а за самите състезатели е огромно удоволствие да играят пред такава публика и в подобна вдъхновяваща атмосфера.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google