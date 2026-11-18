Алекс Грозданов: В Люблин има невероятна атмосфера, целим се във финалите на Шампионската лига

Отборът на Богданка ЛУК Люблин впечатлява със страхотна форма от самото начало на сезона. Вицешампионите на Полша вече записаха шест поредни победи в първенството на Таурон Лигата, като към тях добавиха и трофея от АЛ-КО Суперкупата на Полша. През тази кампания люблинският тим има сериозни амбиции и за силно представяне в Шампионската лига, за което говори българският централен блокировач на състава Алекс Грозданов.

Алекс Грозданов и Богданка с бърза победа за 6 от 6 в Полша

Таурон Лига: В мача срещу Асеко Ресовия Жешув не загубихте нито един гейм и доминирахте над съперника на сервис, посрещане, атака и блокада. Това ли беше двубоят, в който не изпуснахте контрола нито за миг и изпълнихте плана си от началото до края?

Алекс Грозданов: Мисля, че да, и съм наистина доволен от показаното. Допуснахме много малко грешки на начален удар, а нивото ни в този елемент беше отлично. Създадохме си добри възможности за игра на блокада и играхме с много топки в защита. В атака също се представихме солидно. Що се отнася до посрещането и защитата – с такива фантастични японски състезатели в състава е просто невероятно колко силно можем да играем. Радвам се, че въпреки необичайния ранен час на мача и липсата на сутрешна тренировка, успяхме да покажем класа и да победим с три на нула.

Таурон Лига: От старта на кампанията Богданка ЛУК Люблин върви от победа на победа. Това показва ли отлична предсезонна подготовка?

Алекс Грозданов: Да, но трябва да призная, че все още имаме значително пространство за развитие и подобряване на формата за по-нататъшната част от шампионата и плейофите. Най-много ме радва фактът, че успяваме да се справяме отлично в трудните моменти на полето и си помагаме взаимно. Това е най-големият ни коз. Без значение какъв е резултатът или развоят на мача, дори когато не показваме най-красивия волейбол, успяваме да се допълним и да измъкнем победата.

Таурон Лига: Преди сезона имаше очаквания, че призьорите от миналото първенство ще доминират след силната селекция. Битката за отличията обаче обещава да бъде изключително оспорвана, нали?

Алекс Грозданов: Определено. След като съставите бяха обявени, беше ясно, че Заверче, Варшава, ние, а според мен и Жешув, разполагаме със страхотни отбори. Не бива да подценяваме и останалите тимове, тъй като нивото в Полша е много високо и равностойно. Достатъчна е само минута разконцентрация, за да се обърне дадена среща, така че винаги трябва да сме нащрек.

Таурон Лига: Срещу Асеко Ресовия играхте с оптимален състав и максимална концентрация. Това ли ще бъде ключово и срещу Стилон Гожов, особено ако съперникът е без титулярния си разпределител Фабиан Джизга?

Алекс Грозданов: Категорично. В Гожов няма да ни бъде лесно, тъй като в неделя играхме тежък мач, а в понеделник пътувахме през цяла Полша и времето за възстановяване беше минимално. Убеден съм обаче, че ще се справим. В Таурон Лигата никой не бива да бъде подценяван, а Стилон Гожов притежава качества да ни изненада, затова трябва да бъдем максимално концентрирани.

Таурон Лига: Сгъстеният цикъл с мачове през три дни помага ли ви за подготовката за Шампионската лига, където ви очакват сериозни съперници като Рана Верона и Тур ВБ?

Алекс Грозданов: Групата ни е много силна, но се надявам да запишем възможно най-много победи. Нашата цел е класиране за финалите на Шампионската лига. Наясно сме, че с напредването на турнира съперниците ще стават все по-силни. Двубоите в полското първенство и в груповата фаза в Европа ни помагат да израстваме. Знаем, че в елиминациите на турнира ще се изправим срещу грандове като Заверче и Варшава, така че ни чакат тежки битки.

Таурон Лига: Специално преживяване ли е да бъдете част от този отбор на Богданка ЛУК и да играете с класни попълнения от Япония?

Алекс Грозданов: О, да. С присъствието на Ран и Томохиро в състава печелим все повече привърженици по целия свят. Невероятно е да се види как феновете обменят фланелки с техните номера и подкрепят отбора с толкова много страст. Атмосферата в Люблин е наистина неповторима.

„Имам усещането, че около половината от привържениците носят екипи на Вилфредо, а другата половина – на Ран. За мен това е наистина забавно и е чудесно, че се получава така“, споделя състезателят за симпатиите на феновете.

В Люблин отборът се радва на изключителна обстановка. В Полша запалянковците демонстрират неподправена и позитивна страст към играта на всяка крачка.

Залата в града, както и повечето съоръжения в страната по време на двубоите, е запълнена до краен предел. От трибуните се излъчва силна положителна енергия, която заслужава признание, а за самите състезатели е огромно удоволствие да играят пред такава публика и в подобна вдъхновяваща атмосфера.

tauronliga.pl

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