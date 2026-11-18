Обрат! Вилфредо Леон разтрогва споразумението си Халкбанк и остава в Полша

Дългоочакваният грандиозен трансфер на Вилфредо Леон от Богданка ЛУК Люблин в турския гранд Халкбанк Анкара изглеждаше сигурен според всички медийни информации. В сагата около бъдещето на звездата обаче настъпи сензационен обрат, съобщава журналистът Якуб Балцежак от „Правда Шатке“.

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По негови думи всичко показва, че посрещачът ще остане в състава на Богданка ЛУК Люблин поне до сезон 2027/28, като се обсъжда и възможността за двугодишен договор. Балцежак разкрива, че още на 9 ноември е разбрал за предстоящото прекратяване на предварителния контракт с тима от Анкара.

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Водещи спортни издания в Турция, Полша и Италия вече бяха потвърдили постигнатото предварително споразумение между Халкбанк и Леон. Журналистът изтъква, че ако това е било стратегически ход от страна на полския национал, той го е изиграл по превъзходен начин.

❗️ Czasami jeden procent znaczy więcej niż dziewięćdziesiąt dziewięć. 🥰🥰🥰🥰 Foto: @KLukawski #TAURONLiga https://t.co/swMLhTflmL — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) November 17, 2026

Балцежак не спести суперлативи и за ръководството на клуба от Люблин за впечатляващата работа и възхода на отбора през последните три-четири години.

Според по-ранни публикации на „Пшегльонд Спортови Онет“ Леон е трябвало да получава в Турция възнаграждение от поне 1,5 милиона евро, допълнено от бонуси между 50 и 150 хиляди евро в зависимост от резултатите. До подобно преминаване обаче няма да се стигне, което бележи неочакван и драматичен обрат в клубната кариера на волейболната суперзвезда.

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