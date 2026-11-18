Алекс Грозданов със 7 точки за 7-ата победа на Богданка в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият Богданка ЛУК (Люблин) остават непобедени в полската Таурон лига, след като записаха 7-а поредна победа. Играчите на Стефан Антига биха категорично като гости Стилон (Гожув) с 3:0 (25:20, 25:18, 25:18) в изтеглен мач от 7-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред над 4000 зрители.

Така Богданка продължава да е е еднолично на първото място във временното класиране със 7 победи от 7 мача и 21 точки. В следващия 8-и кръг Грозданов и съотборниците му са домакини на Шлепск Малов (Сувалки) с Аспарух Аспарухов в състава. "Българското" дерби е в понеделник (23 ноември) от 21,30 часа българско време.

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Алекс Грозданов започна като титуляр и игра само в първите два гейма. Българинът завърши със 7 точки (4 блока и 60% ефективност в атака - +5) за успеха.

Най-полезен за Богданка бе Миколай Савицки с 15 точки (1 ас, 78% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +10) и бе избран за MVP на мача. Кевин Сасак добави още 14 точки (3 блока и 58% ефективност в атака - +10) за победата.

За домакините от Гожув Давид Дулски беше единственият с двуцифров актив, след като завърши с 12 точки (2 блока и 32% ефективност в атака - +7).

СТИЛОН (ГОЖУВ) – БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (20:25, 18:25, 18:25)

СТИЛОН: Матеуш Мачейевич, Давид Дулски 12, Иля Ковальов 7, Якуб Червински 8, Давид Сивчик 1, Александър Стефанович 4 – Матеуш Масловски – либеро (Лазар Маринович 7, Игор Нуркиевич, Бартломией Мордил, Марцел Кичински, Якуб Юрчик-либеро)

Старши треньор: ЮБЕР ЕНО

БОГДАНКА: Марчин Коменда, Кевин Сасак 14, Миколай Савицки 15, Ран Такахаши 10, Муса Гай 9, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7 – Томохиро Огава–либеро (Матеуш Малиновски 1, Якуб Вахник, Павел Русин 2, Дийнън Гийма 2, Мачией Заяц 1, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

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