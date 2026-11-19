Алекс Грозданов е №1 сред блокировачите в Полша

Българският национал Алекс Грозданов оглави класацията на блокировачите в полската Таурон лига. Централният блокировач на Богданка ЛУК Люблин има 21 точки от блокада в 7 мача и 21 гейма — средно по 1,00 успешна блокада на гейм.

Алекс Грозданов със 7 точки за 7-ата победа на Богданка в Полша

Грозданов е и №1 по общ брой блокади. След него в класацията са Бартош Лемански и Мусе Гейе с по 18 точки от блокада. Българинът има още 19 отиграни топки на блок, което прави по 0,90 на гейм.

Със стабилната си игра на мрежата Грозданов е важна част от състава на Люблин, който продължава защитата на полската си титла. Българският блокировач вече задава темпото в една от най-силните клубни първенства в Европа.

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