Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото"

Бока Хуниорс надви Ривър Плейт с минималното 1:0 и за трети пореден път спечели вечното дерби на аржентинския футбол. Двубоят бе част от 15-ия кръг на редовния сезон в шампионата на Аржентина – Торнео Betano "Клаусура", като Бока триумфира с 1:0 и през първия етап – "Апертура", като тогава двубоят бе на "Монументал". Сега "милионерите" преклониха глава и в дома на вечния си съперник "Ла Бомбонера".

Преди това Ривър отстъпи с 0:2 и в миналогодишното издание на "Суперкласикото" в рамките на "Клаусура". Последната им победа дойде в "Апертура" през 2025 година, когато спечелиха като домакини с 2:1.

Самата победа този път пък бе изключително ценна за Бока Хуниорс, тъй като "синьо-златистите" записаха трета поредна шампионатна победа и се изкачиха на второто място във временното класиране на група "А". Те са на три точки от лидера Институто мач преди края на редовния сезон и вече са сигурен участник в плейофната фаза.

UN SALUDITO 👋😉 https://t.co/tYrbuFfvZd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 1, 2026

Положението при Ривър Плейт не е чак толкова розово. "Милионерите" са четвърти в група "В" и към момента изглежда, че не би трябвало да се тревожат чак толкова за мястото си в директните елиминации след края на редовния сезон, освен ако не претърпят неочакван срив в последния кръг, а намиращите се зад тях Белграно, Баракас Сентрал, Сармиенто Хунин, Уракан и Индепендиенте Ривадавия не вземат всичко в останалите си двубои. Ривър обаче няма да може да се изкачи по-нагоре в класирането, тъй като изостава на четири точки от третия и втория (Химнасия ла Плата и Архентинос Хуниорс) и има само мач преди края. Така грандът от Буенос Айрес може и да получи тежък съперник за плейофите, като титлата в "Клаусура" към момента остава последният трофей до края на 2026 година, за който тимът може да се пребори, след като отпадна вече и от Копа Судамерикана, и от Копа Аржентина.

"Суперкласикото" от своя страна спази традицията и предложи много сериозна битка и здрави сблъсъци от началото до края. Огромен фактор за успеха на домакините бе фактът, че техният съперник завърши срещата с девет души на терена, като още в десетата минута бе показан първият червен картон. Той бе за Лукас Мартинес Куарта от "милионерите", а в 79-ата минута бившият състезател на Севиля и Нотингам Форест Гонсало Монтиел също потегли към душовете предсрочно.

Второто изгонване пък се случи при резултат 1:0 в полза на Бока. Още в 27-ата минута 22-годишният защитник Лаутаро Ди Лойо откри резултата, вкарвайки гола, който в крайна сметка се оказа единствен до края.

No me importa más nada 💙💛💙 https://t.co/aLvfrCN6P8 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 1, 2026

Въпреки че домакините водеха в резултата над един час игрово време, те също не си спестяваха грубостите и браниха преднината си буквално със зъби и нокти. Цели седем от общо 16 футболисти, които играха за домакините в хода на срещата, си изкараха жълти картони, като те извършиха 17 нарушения. Фаловете от страна на "милионерите" пък бяха повече от два пъти по-малко – 8 на брой.

Ранното изгонване пък донякъде предреши съдбата на гостите от Ривър Плейт, които имаха едва три голови положения и нито един точен удар в редовното време. Бока от своя страна постъпи надменно и направи куп аристократични пропуски, стреляйки 16 пъти по посока на съперниковата врата.

Голяма заслуга обаче имаше и стражът на гостите Сантяго Белтран. Роденият през 2004 година вратар направи пет спасявания и се пропука само веднъж, но това бе достатъчно да остане с празни ръце както в буквален, така и в метафоричен план.

Все пак Белтран помогна за голямото шоу с марка "Суперкласико", след като в добавеното време направи феноменално спасяване. Алан Веласко отправи много красив шут от дистанция отвъд пеналтерията, а вратарят блесна, за да запази поне малкото останали надежди на тима си.

¡𝗚𝗔𝗡𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢́ 𝗕𝗢𝗢𝗢𝗖𝗔𝗔𝗔! 💪💙💛💙 https://t.co/AZhUMdco6Y — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 1, 2026

Развръзката обаче така и не се промени, а освен трите точки, голяма надежда кацна на "Ла Бомбонера". Бока Хуниорс е напът да изпрати изключително успешна 2026 година и съвсем скоро ще започне похода си в плейофите на Торнео Betano "Клаусура", като има и шанса да се бори за златен требъл при успех във фазата на директните елиминации на аржентинския шампионат. Бока на 15 ноември (неделя) ще срещне Банфийлд в полуфинален сблъсък от Копа Аржентина, а само седмица по-късно на 22 ноември (неделя) ще се изправи срещу Атлетико Минейро в пряк сблъсък за Копа Судамерикана, която славният тим от Буенос Айрес за последно спечели през 2005 година.

Ay, estoy re loco, que loco 🤪 https://t.co/fFbZFGXdzF — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 1, 2026

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