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Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

  • 8 ное 2026 | 02:28
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Екстаз на "Ла Бомбонера"! Гол в 97-ата минута прекъсна сушата без трофей на Бока

Бока Хуниорс се завърна на шампионския трон в Аржентина по възможно най-драматичния начин! Грандът от Буенос Айрес победи Дефенса и Хустисия с 1:0 на „Ла Бомбонера“ и спечели титлата „Шампион на лигата“ за 2026 година, след като завърши на първо място в общото годишно класиране. Големият герой беше еквадорският нападател Енер Валенсия, който отбеляза победния гол в петата минута на добавеното време.

Преди последния кръг Бока държеше съдбата си в собствените ръце, но преследвачите Росарио Сентрал и Архентинос Хуниорс също имаха шансове за първото място. Победата гарантираше титлата на „синьо-жълтите“, независимо от резултатите на конкурентите им.

Двубоят обаче се превърна в истинско изпитание за нервите на привържениците на домакините. Възпитаниците на Родолфо Аруабарена изпитваха сериозни затруднения срещу добре организирания съперник, който дори разтресе напречната греда. През първото полувреме Мигел Мерентиел изпрати топката в мрежата, но попадението беше отменено след намеса на ВАР.

Междувременно Росарио Сентрал поведе в своя двубой с Естудиантес (Рио Куарто), което означаваше, че при нулево равенство на „Ла Бомбонера“ титлата ще се изплъзне от ръцете на Бока. Напрежението на трибуните нарастваше с всяка изминала минута.

След почивката домакините увеличиха натиска, но продължаваха да изпитват трудности при завършването на атаките. Аруабарена потърси промяна с включването на младите Томас Аранда и Леонел Флорес, но отборът така и не успяваше да намери път към противниковата врата.

Ситуацията се усложни допълнително, когато капитанът Леандро Паредес поиска смяна заради мускулен проблем. На негово място в 75-ата минута се появи Енер Валенсия - футболистът, на когото беше отредено да се превърне в герой на вечерта.

Когато изглеждаше, че Бока ще изпусне титлата, еквадорският национал се разписа в добавеното време и предизвика истинска експлозия от радост по трибуните. Попадението му донесе победата с 1:0 и сложи край на драматичното очакване на десетките хиляди привърженици.

С успеха Бока завърши на върха в годишното класиране с 63 точки, само една повече от Росарио Сентрал, който спечели с 2:0 срещу Естудиантес (Рио Куарто). Архентинос Хуниорс остана трети с 60 точки, след като загуби с 0:2 от Уракан.

Триумфът сложи край на продължителна суша без трофей за един от най-популярните клубове в Южна Америка. Последното отличие на Бока беше Суперкупата на Аржентина, спечелена на 1 март 2023 година след победа с 3:0 над Патронато. Новата титла е 75-а в историята на клуба.

Това е и първият шампионски трофей за Бока при управлението на президента Хуан Роман Рикелме. Успехът носи и директно класиране за груповата фаза на Копа Либертадорес през 2027 година. Сезонът обаче далеч не е приключил за гранда от Буенос Айрес. Предстоят плейофите на „Клаусура“, а Бока продължава участието си и в Купата на Аржентина. Освен това тимът се подготвя за финала на Копа Судамерикана срещу Атлетико Минейро на 21 ноември.

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Снимки: Gettyimages

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