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Бока Хуниорс е на финал в Копа Судамерикана след престижен триумф на "Маракана"

  • 21 окт 2026 | 10:42
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Бока Хуниорс е на финал в Копа Судамерикана след престижен триумф на "Маракана"

Бока Хуниорс се класира за финала на Копа Судамерикана, след като постигна впечатляваща победа с 3:1 срещу Васко да Гама като гост на легендарния стадион "Маракана". С общ резултат 3:2 от двата мача аржентинският гранд си осигури място в спора за отличието.

Първата среща в Буенос Айрес завърши с минимален успех за бразилците с 1:0, което постави Бока Хуниорс в догонваща позиция преди реванша в Рио де Жанейро. Гостите обаче започнаха изключително силно и откриха резултата още в 4-тата минута чрез Лаутаро Ди Лойо след асистенция на Лаутаро Бланко. В 34-тата минута Мигел Мерентиел удвои преднината на генуезците след подаване на Себастиан Вия, с което резултатът стана 2:0 в полза на аржентинците.

Домакините от Васко да Гама върнаха интригата в 66-ата минута, когато резервата Хосе Родригес намали на 1:2. В края на срещата капитанът на Бока Леандро Паредес, който влезе като резерва през второто полувреме, подпечата класирането на своя тим. В 88-ата минута той отправи изстрел от далечно разстояние и след грешка на вратаря и отбеляза за крайното 3:1.

На финала Бока Хуниорс най-вероятно ще премери сили с друг бразилски тим - Атлетико Минейро. Тази вечер Атлетико приема уругвайския Монтевидео Сити в своя реванш, разполагайки с комфортна преднина от 3:0 след първия мач.

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