Бока с впечатляващ рекорд - взе четири дербита за месец и половина

Бока Хуниорс записа историческо постижение, след като надви всички свои традиционни съперници от аржентинската „голяма четворка“ в рамките само на 42 дни. Поредицата бе завършена с победата с 1:0 над Ривър Плейт на „Бомбонера“, споделя аржентинското издание Diario Olé.

Серията стартира на 20 септември с успеха 2:0 над Сан Лоренцо, продължи седмица по-късно с драматичното 3:2 срещу Расинг в Копа Аржентина и бе подсилена на 25 октомври с 1:0 над Индепендиенте. Финалният щрих дойде на 1 ноември в Суперкласико срещу Ривър, в което единственото попадение падна още в 27-ата минута.

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С това постижение Родолфо Аруабарена, известен с прякора си Васко, остава непобеден в дербитата и чупи рекорда, който до момента принадлежеше на Карлос Бианки и Рохелио Домингес. Двамата легендарни наставници бяха нанизали същата поредица, но за значително по-дълъг период от 88 дни.

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Данните са събрани от статистика Силвио Маверино, а контрастът с близкото минало е още по-показателен. Преди началото на тази серия Бока бе изиграл 51 дербита с едва 12 победи, или ефективност от 23,5%. Самият Аруабарена пък има тежък спомен от първия си мандат начело на клуба, в който от 15 дербита бе спечелил само три и не бе побеждавал нито Сан Лоренцо, нито Расинг.

Успехът над Ривър е трети пореден за тима от „Ла Бомбонера“ в Суперкласико, което не се бе случвало от 1991 година насам.

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