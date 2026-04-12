  12 апр 2026 | 01:26
Нюрнбергер и Дармщат се отдалечиха от баража след загуба от Хановер

Българският футболист Фабиан Нюрнбергер беше титуляр при загубата на клубния си Дармщат с 0:2 от тима на Хановер 96 в среща от 29-ия кръг на Втора Бундеслига. Головете отбелязаха Морис Нойбауер (14’) и Стефан Тордарсон (56’). Поражението отдалечи отбора от провинция Хесен от третото място, даващо право на участие в бараж за изкачване в елитната Бундеслига, като на тази позиция с три точки повече към момента е именно Хановер.

За съжаление, Нюрнбергер не остана на терена до последния съдийски сигнал и напусна терена малко преди края на редовното време, когато беше заменен от своя съотборник Юсуке Фурукава в 84-ата минута. До края на сезона Дармщат и компания имат шанс да спечелят промоция за елита при оставащи пет мача, като следващият е на 19-и април (неделя) от 14:30 часа българско време и е визита на Гройте Фюрт.

