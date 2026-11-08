Нюрнберг задълбочи кризата в Дармщат

Нюрнберг постигна домакинска победа с 2:0 над Дармщат в среща от 11-тия кръг на Втора Бундеслига. Отборът на Мирослав Клозе отбеляза и двете попадения през второто полувреме и затвърди второто си място в класирането, докато гостите останаха без успех в четвърти пореден шампионатен двубой. Фабиан Нюрнбергер не игра за "лилиите" заради контузия.

Домакините поеха инициативата още от началните минути и в определени периоди владееха топката в над 70 процента от времето. Дармщат се защитаваше компактно и дълго не позволяваше на съперника да намери пролуки в отбраната му. Най-добрата възможност преди почивката се откри пред Вилиам Бьовинг в 17-ата минута. Той засече с глава центриране от корнер на Юлиан Юстван, но вратарят Александер Брунст се намеси отлично и предотврати попадение.

Само пет минути след подновяването на играта Нюрнберг успя да открие резултата. Бьовинг изведе Адам Мархиев, който подаде към Пит Скобел, а нападателят завърши атаката с точен удар от около 12 метра. След попадението Дармщат започна да играе по-смело и потърси изравняване. В 72-ата минута гостите пропиляха тройна възможност чрез Милан Смит, Марко Рихтер и Вилиам Микелбренсис. Пет минути по-късно Ибрахим Ел Кадири също имаше шанс, но ударът му от воле попадна в ръцете на вратаря Ян Райхарт.

Пропуските се оказаха решаващи. В 88-ата минута Бьовинг се възползва от отбита топка след спасяване на Брунст при удар на Раян Гриб и отблизо оформи крайното 2:0. В добавеното време Яник Люрс изпрати топката в мрежата на Нюрнберг, но попадението на Дармщат беше отменено след намеса на ВАР заради засада.

С победата Нюрнберг събра 24 точки и остана втори, на седем зад лидера Херта (Берлин), който надви с 2:1 Волфсбург. Дармщат продължи негативната си серия и остана на 17-ото място с 9 точки.

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Снимки: Imago