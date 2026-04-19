Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

Българският национал Фабиан Нюрнбергер получи травма в двубоя на своя Дармщат срещу Гройтер Фюрт от 30-ия кръг на Втора Бундеслига, който тече в момента. Левият бек усети мускулна болка с левия крак и беше заменен в 25-ата минута.

За него това е втора контузия през сезона, след като през есента вече пропусна пет срещи заради проблеми с менискуса.

Дармщат се бори за промоция в елита на Германия. Първите два във Втора Бундеслига влизат директно, докато третият ще играе бараж. Първенството е от 34 кръга.