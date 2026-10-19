Нюрнбергер пропусна тежка загуба на Дармщат

Карлсруе разгроми с 4:0 гостуващия Дармщат в двубой от 8-ия кръг на Втора Бундеслига. Фабиан Нюрнбергер не игра за гостите, тъй като продължава да се възстановява от контузия и още няма записан мач от началото на сезона.

"Лилиите" се отдалечиха от дъното в класирането след победата над Енерги (Котбус) преди седмица, но срещу Карлсруе се сринаха. Домакините, които преди този кръг бяха в зоната на изпадащите, вкараха два гола още до 13-тата минута чрез Шио Фукуда и Марвин Ванитцек, а през второто полувреме Кристоф Кобалд и Кевин Витхауп подпечатаха едва втората победа на тима през кампанията.

В класирането Дармщат е на предпоследното 17-о място със 7 точки, а на дъното е Холщайн (Кил) с 5. Лидер е Херта (Берлин) с 22 точки, следван от Нюрнберг с 18.

В другите мачове днес Арминия (Билефелд) надви Оснабрюк с 2:1, а Динамо (Дрезден) победи Магдебург с 2:0.

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Снимки: Imago