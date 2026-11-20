Люис Хамилтън призова Ферари за бърза реакция след хаотичния старт в Лас Вегас

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън заяви, че отборът трябва да реагира мигновено на всичко, което научи по време на последната свободна тренировка в Лас Вегас, след като метеорологичните условия сериозно нарушиха програмата в откриващия ден.

Проливен дъжд в началото на първата сесия принуди екипите да приберат болидите в боксовете за по-голямата част от времето, като пилотите успяха да направят единствено инсталационни обиколки. Във втората тренировка условията позволиха повече действие на пистата, където британецът навъртя 24 обиколки и завърши с шесто време.

Flat out on the Strip 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/N9L8JiZ2xm — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

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Метеорологичната прогноза обаче предвижда сухо време за петъчния ден, което може да направи данните от първите сесии напълно неприложими.

Запитан дали Ферари подхожда към квалификационния ден без достатъчно подготовка, Хамилтън коментира:

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„Всъщност всички са в такава позиция. Никой не е използвал комплект меки гуми. Затова ще се сблъскаме с трудности. Трябва да действаме много бързо утре в тренировката – в този кратък час, с който разполагаме, както и в паузата между сесиите. Надявам се условията да са добри и да бъдем в челото.“

До този момент Ферари все още няма победа по улиците на Лас Вегас, след като успехите от дебюта на състезанието през 2023 година досега бяха поделени между Ред Бул и Мерцедес.

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В опит да се пребори за нова победа този уикенд, седемкратният световен шампион призна, че студът и продължителното чакане в бокса са му напомнили за дните от детството в картинга:

„Всеки иска да се състезава и да кара. Това беше един от онези дни, които ми напомнят за миналото в Роура на картинг – студено и неприятно. Не загубихме много от провалената първа сесия, защото беше прекалено мокро. Поне успяхме да направим няколко обиколки по-късно и направихме някои добри изводи при прехода от гуми за мокро към интермедия.“

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„Денят не беше особено ползотворен, просто седяхме и чакахме. В подобни условия няма как да се правят сериозни тестове, а и всичко научено днес ще трябва да се забрави, защото утре се очаква да бъде сухо. На практика започваме отначало.“

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Снимки: Gettyimages