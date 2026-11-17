Идват ново класиране и промени в стартовия ред в WRC

Световният рали шампионат (WRC) е напът да въведе сериозни промени в спортните си правила. Рали комисията към Международната автомобилна федерация (ФИА) проведе заседание, на което бяха обсъдени и внесени за официално утвърждаване предложения за създаване на обособено класиране WRC1, корекции в реда на стартиране и нови тестови ограничения.

През 2027 г. шампионатът навлиза в преходен период под действието на нови технически правила. Очаква се разликата в представянето между изцяло новите автомобили от клас Rally1 и настоящите машини от Rally2 да намалее драстично. Според планираното колите от Rally1 и версиите Rally1 Kit ще разполагат с едва 10 до 15 конски сили повече от техниката в Rally2.

The moment Elfyn Evans & Scott Martin became World Champions! 🏆 A dramatic final stage at Rally Italia Sardegna 2026 saw them finally clinch their first WRC title! 🇮🇹 Does this moment get your vote in Rally1 Rewind? 🗳️ Vote now on https://t.co/0kXs78eVyc! #WRC #Rally1Rewind https://t.co/FAXeOAVtJt — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 13, 2026

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Тази малка разлика предизвика сериозни дебати в сервизния парк, тъй като на теория в някои ситуации – особено при състезания на макадам с по-задна стартова позиция – автомобилите от Rally2 биха могли да се окажат по-бързи от тези в най-високия клас.

За да се справи с този казус, комисията предлага още по-ясно разграничаване между класовете чрез създаването на официален „Шампионат WRC1 на ФИА за пилоти и навигатори“. Право да се борят за тези титли ще имат само състезателите с автомобили Rally1 и Rally1 Kit. Предвижда се също така допълнителните бонус точки от супер неделите да се присъждат единствено на екипажите от WRC1 категорията.

„Комисията одобри предложение за въвеждане на специално класиране за Шампионата WRC1 на ФИА за пилоти и навигатори от сезон 2027 г., като точките ще се присъждат чрез отделно класиране, включващо единствено състезатели, участващи в категорията Rally1 - се посочва в изявлението на комисията. - Промяната въвежда обособено класиране за най-високата категория на шампионата, което отразява новата техническа рамка на Rally1 за 2027 г. Пилотът и навигаторът, които натрупат най-много точки през сезона във WRC1, ще продължат да бъдат признавани съответно за световни рали шампиони на ФИА при пилотите и навигаторите.“

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Освен новото класиране, комисията предлага и промяна в правилата за стартовия ред. При ралита, в които скоростните етапи в четвъртък съставляват над 10% от общата състезателна дистанция, за откриващия ден ще се използва специален стартов ред, а в петък екипажите от група Приоритет 1 ще стартират в обратен ред спрямо класирането си от четвъртък. Ако дистанцията в четвъртък представлява 10% или по-малко от общата дължина на отсечките, ще се запази досегашната система.

На заседанието, ръководено за последен път от досегашния председател Пернила Солберг, бяха представени и нови правила за тестовете преди състезания:

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Елитни пилоти: Максимум един тестови ден за всяко заявено рали, с годишен таван до 10 дни. Останалите пилоти: До два тестови дни за заявено състезание и лимит до 20 дни на година, с цел осигуряване на повече опит и развитие зад волана на автомобили от Rally1. Хомологиращи конструктори: За първата и втората календарна година от хомологацията на автомобила производителите ще разполагат с 15 тестови дни за развитие годишно, а от третата година нататък – по 10 дни. Допълнителни дни ще бъдат предоставени целево за разработка на модификации на хомологираната кола.

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Снимки: Gettyimages