Най-после: Има обяснение защо Пиастри изостана през сезон 2026

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун смята, че затрудненията на Оскар Пиастри през настоящия сезон във Формула 1 се дължат на факта, че най-голямото му предимство – преминаването през високоскоростните завои – вече изисква коренно различен подход заради новите технически правила.

Мащабната регулаторна реформа през 2026 година въведе задвижващи системи с много по-голям дял на електрическата мощност. В резултат на това управлението на батерията се превърна в решаващ и често спорен фактор в състезанията. Пилотите вече не могат да натискат педала на газта докрай по всяко време, а се налага да намаляват темпото в определени участъци от обиколката – най-вече в бързите криви – за да пестят енергия.

Flat out on the Strip 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/N9L8JiZ2xm — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

Тази промяна се отрази сериозно на представянето на Пиастри. Австралиецът заема седмо място в генералното класиране, като е на 94 точки от съотборника си Ландо Норис. До момента през кампанията той няма нито една победа и е записал едва два подиума. Това е рязък контраст с предходния сезон, когато Пиастри доминираше през по-голямата част от годината и въпреки срива в края завърши трети с девет победи, само на 13 точки зад световния шампион Норис.

„Виждаме сериозно разместване в силите при пилотите през този сезон. Някои състезатели се адаптираха много по-бързо от останалите“, коментира Зак Браун по време на уикенда за Гран При на Лас Вегас.

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Ярък пример за това е тимът на Мерцедес, където през миналата година Джордж Ръсел имаше преднина от 169 точки пред Андреа Кими Антонели, докато през 2026 година младият италианец успя да обърне развоя и да спечели световната титла.

„Тези болиди определено изискват различна техника на пилотиране - допълни Браун. - Още на откриващия старт в Австралия говорихме за концепцията да намалиш скоростта, за да станеш по-бърз в дългосрочен план. В миналото целта винаги е била да настъпиш газта възможно най-рано, да я държиш докрай възможно най-дълго и да спреш в последния момент. Оскар винаги е бил изключително смел в бързите завои, което е огромно негово предимство, но сега често се чува по радиото как правим компромиси точно в тези секции. Като чисти времена в обиколка той е много близо до Ландо. Вярвам, че вече овладява ситуацията и има пълната ни подкрепа. Не трябва да забравяме, че миналата година само един подиум го делеше от титлата. В спорта инерцията е ключова, така че той се намира в добра позиция. Мотивирани сме да завършим сезона силно и да се подготвим за 2027 година.“

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Вече изминаха близо 15 месеца от последния триумф на Пиастри в Гран При на Нидерландия през 2025 година. В момента той се намира в серия от 16 поредни старта без класиране в челната тройка след спечеленото трето място в Маями, докато Норис продължава да постига силни резултати. Макар шампионът от 2025 година да заема шеста позиция в шампионата, той вече има три победи и води с 18 срещу 8 успеха в квалификационните дуели срещу австралиеца три кръга преди края.

Пиастри все още разполага с възможност да прекъсне серията си без отличия, докато Макларън се бори да изпревари Ред Бул за третото място при конструкторите, от което го делят само 17 точки.

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„Основната цел е да продължа да се уча. Може би това звучи скучно, но стремежът е да разбирам болида все по-добре - сподели самият Пиастри. - В началото на годината опитвахме да осъзнаем какво точно трябва да променя в пилотирането си, а след това изградихме ясна представа за правилната посока. Самото изпълнение на пистата обаче се оказа сериозно предизвикателство. В последните пет или шест състезания определено има окуражаващи признаци.

"Развитието не е плавно – имахме по-добри и по-слаби моменти, но в Бразилия състезателното ми темпо бе най-силното от доста време насам, макар крайният резултат да не го показа напълно. Искам да надграждам върху това. Като отбор целта ни е да победим Ред Бул при конструкторите. В личен план бих искал да се върна на подиума или да грабна победа, но най-важното е да подготвим болида за следващата година максимално добре в оставащите няколко седмици.“

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages