От Кадилак искат Колтън Херта за резервен пилот и през 2027

Колтън Херта може да остане част от тима на Кадилак във Формула 1 през 2027 година, но като резервен състезател. Американският пилот, който не успя да си осигури титулярно място на решетката, остана разочарован от развитието на събитията, но в момента обмисля отправеното му предложение.

Главният изпълнителен директор на Кадилак Формула 1 и TWG Motorsports, Дан Таурис, разкри по време на събитие в Лас Вегас пред медиите, че пред младия състезател са отворени няколко пътя. „Предложихме му ролята на резервен пилот“, обяви ръководителят.

🚨 Colton Herta NO será piloto de Fórmula 1 en 2027, el equipo Cadillac acaba de anunciar la continuidad de Valtteri Bottas 🧱 Vía libre para que Colton Herta compita en las 500 Millas de Indianapolis el año que viene, y quizás este movimiento acerque su regreso a la IndyCar en 2028 con el nuevo IR-28, aunque evidentemente, Herta podría todavía debutar en F1 en dicho año. #INDYCAR #F1 https://t.co/338qmAhuAW — Fórmula 360 (@Formula360es) November 18, 2026

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Подобна позиция би могла да отвори вратата на бившия пилот от Индикар към постоянно титулярно място в бъдеще. Но според непотвърдена информация, Херта е отказал тази оферта на Кадилак.

„Мястото за сезон 2028 все още е свободно, така че пред Колтън съществуват различни варианти. Има възможности и в други състезателни серии“, продължи Таурис. „Мисля, че той вече е избрал посока, но дискусиите ни продължават. Очакваме с нетърпение да видим какво ще бъде окончателното му решение.“

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Изборът пред Херта изглежда силно ограничен. На стартовата решетка във Формула 1 няма свободно място за протежето на Дженерал Мотърс – компанията майка на бранда Кадилак. В сериите Индикар тимът на Андрети Глобъл вече обяви състава си за следващата кампания. Евентуално завръщане в американския шампионат с едноместни болиди също изглежда малко вероятно, тъй като е останало само едно свободно място в отбор, подкрепян от Хонда, към което най-вероятно ще се насочи пилотът от Формула 2 Алекс Дън.

В северноамериканския шампионат за спортни автомобили IMSA екипът на Уейн Тейлър Рейсинг, състезаващ се под шапката на TWG Motorsports и Кадилак, вече е потвърдил всички свои състезатели за 2027 година. В тази надпревара, донякъде явяваща се аналог на Световния шампионат за издръжливост (WEC), има още един отбор, който ползва автомобили на Кадилак – Whelen, където все още има едно вакантно място. Макар този тим да няма пряка връзка с TWG, това не представлява непреодолима бариера.

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Поради тази причина най-вероятният развой на събитията е Херта да прекара една година извън редовните състезания, като изпълнява функциите на резерва за Кадилак по време на състезателните уикенди. Тестова програма и участия в свободни тренировки биха му помогнали да натрупа ценен опит и да свикне с динамиката на Формула 1.

Таурис не скри, че решението на Кадилак да заложи на Валтери Ботас за 2027 година е било сериозен удар по амбициите на американеца. „Определено взехме трудно решение и проведохме тежък разговор с Колтън. Нормално е той да бъде разочарован. В този проект бе вложен колосален труд и всички очаквахме този момент от дълго време.“

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„Смятам, че Колтън прояви изключителна смелост, поемайки подобен риск – да премине във Формула 2 и да се опита да научи толкова много за толкова кратък период. Ясно е, че настоящият сезон във Формула 2 бе много труден за него, но представянето му в свободните тренировки и в ТРС тестовете с болиди от Формула 1 беше на много високо ниво. Той доказа, че притежава качествата да управлява тези машини.“

Въпреки това опитът на финландеца е натежал при финалния избор. „Когато погледнем къде се намира отборът ни в момента и какви са неговите нужди, Валтери бе най-добрият възможен избор за бъдещето“, обобщи Таурис.

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Снимки: Gettyimages