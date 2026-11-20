Пирели отново налага строги ограничения за гумите в Катар

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели за пореден път въвежда лимит за броя обиколки, които пилотите могат да направят с един комплект по време на Гран При на Катар другия уикенд. Подобно на миналия сезон, мярката се въвежда от съображения за сигурност, макар че този път Макс Верстапен и неговите съперници ще имат възможност за малко по-дълъг пробег.

Въпреки че вниманието в момента е насочено към предстоящото през уикенда състезание в Лас Вегас, от Пирели вече гледат към надпреварата в Катар, известна като едно от най-тежките изпитания за гумите в календара. Бързите завои на пистата „Лусайл“ генерират екстремно натоварване, което крие сериозен риск от тотална повреда на гумата при прекалено дълго използване.

Close call between the former team mates! 🤏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/tpKfZ4Zjm6 — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

През изминалата кампания максималната дистанция с един комплект беше фиксирана на 25 обиколки, а нарушаването на правилото се санкционираше с времеви наказания. Задължителното ограничение остава в сила и този сезон, потвърди директорът на моторспорт подразделението на италианския производител Дарио Марафуски.

„Ще приложим същото ограничение като през 2025 година. Правилата остават без промяна, но максималният брой обиколки ще бъде 27 вместо 25. Увеличихме лимита с две обиколки, тъй като тестовете ни на закрито показаха, че това е напълно приемливо и не крие допълнителни рискове“, обясни Марафуски.

Най-после: Има обяснение защо Пиастри изостана през сезон 2026

Критичното износване надхвърля обичайната загуба на сцепление. Според специалиста гумите се износват на 100 процента средно след 25 или 26 обиколки, след което каучуковият слой вече не предпазва вътрешната конструкция. В съчетание със силните странични претоварвания и високите работни температури, напрежението върху гумата става критично.

"Ледената пързалка" в Лас Вегас изненада неприятно пилотите

Минимум две спирания в бокса в Катар

С въвеждането на тавана от 27 обиколки Пирели цели да предотврати карането с напълно изтрит протектор. Това изискване автоматично прави задължителни поне два питстопа по време на състезанието на „Лусайл“.

От италианската компания отчитат, че пълното износване на предните гуми не води непременно до рязък срив в темпото и отборите могат лесно да контролират поведението им в дълги серии от обиколки, без да регистрират сериозна загуба на производителност.

Зак Браун: Макс Верстапен е сериозна заплаха и изумителен талант

Контролът върху изминатата дистанция с всеки комплект ще бъде стриктен през целия уикенд. Проследяването ще бъде улеснено от факта, че състезателният уикенд не включва спринт, за разлика от предишния сезон. В края на съботния ден инженерите на производителя ще проверят навъртените километри и ще обявят колко обиколки остават на разположение за всеки отделен комплект гуми.

Защо Верстапен кара толкова малко във втората тренировка във Вегас

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages