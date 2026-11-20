Алекс Маркес излезе начело в официалната тренировка в Португалия

Алекс Маркес завърши петъчните тренировки преди Гран При на Португалия начело, след като оглави класирането в края на официалната подготвителна сесия на „Портимао“.

What a return from @alexmarquez73! 💪 Out for surgery during Qatar, back on track and topping Friday at Portimao! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/JeRnH1Ir0D — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Испанският пилот на Грезини Дукати зае първото място с обиколка за 1:37.350, с която той изпревари с 0.082 секунди Фабио Ди Джанантонио. В самия край на сесията Марко Бедзеки се движеше с рекордно темпо след първите три сектора, но загуби много време с последния и в крайна сметка завърши на третото място с пасив от 0.172 спрямо лидера.

It's a Bez 🆚 @FabioDiggia49 head-to-head for top spot! ⚔️⚔️ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/CMuDvVCPhF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Зад него четвърти и пети се класираха Педро Акоста и Йона Зарко, които изостанаха с респективно 0.255 и 0.258 от по-малкия от братята Маркес. По-големият от тях, лидерът в генералното класиране в MotoGP, Марк се нареди шести с пасив от 0.278, а в топ 10 влязоха още Брад Биндър, Фермин Алдегер, Раул Фернандес и Хорхе Мартин, които се класират директно за втората фаза на квалификацията.

P9! Is that going to be good enough for @88jorgemartin? 😮 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/8DLlL8DyDq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Първи извън нея остана Ай Огура, който завърши на 0.101 зад Мартин и ще трябва да минава през откриващите 15 минути на битката за полпозишъна. В тях компания ще му правят Енеа Бастианини, Диого Морейра, Джак Милър, Фабио Куартараро, Джейк Диксън, Лука Марини, Алекс Ринс, Франко Морбидели, Пол Еспаргаро, Аугусто Фернандес и Икер Лекуона.

След като в първата свободна тренировка по-рано през деня нямаше нито едно падане, във вторите 60 минути за подготовка бяха отчетени общо четири катастрофи. Две от тях бяха дело на Лекуона, който първо се озова на земята в третия завой, а по-късно и в четвъртия. В същата крива падане направи и Морейра, а последната катастрофа бе дело на Еспаргаро в първия завой.

That's a second crash for Lecuona 😱 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/OcnQrvYRJk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

За испанеца това беше първа сесия за уикенда, след като малко преди началото на официалната тренировка беше обявено, че той сменя Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ. Причината за продължаващите трудности, които Винялес има с рамото, което контузи в Германия през лятото на 2025 година.

🔄 @polespargaro stands in for Maverick Viñales, after the #12 withdrew from the #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP https://t.co/YCZz9ZaPED — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Уикендът за Гран При на Португалия, 21-ви кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи утре в 12:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 12:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Портимао“.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages