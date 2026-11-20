Алегри отново отказа да говори

Стариш треньорът на Наполи Масимилиано Алегри отмени традиционната си пресконференция преди втори пореден двубой на отбора му, който утре приема Торино в мач от Серия А. Опитният специалист е подложен на критики след само една победа в последните пет мача от първенството, което остави отбора на десето място в класирането - една позиция и една точка над съперника.

От Наполи обявиха, че вратарят Алекс Мерет е получил фрактура на прешлен по време на тренировка тази седмица, което означава, че Ваня Милинкович-Савич ще продължи да пази на вратата.

🏋 ULTIM'ORA - Allegri ne recupera due per #NapoliTorino, fuori in 7 LEGGI QUI 👉 https://t.co/ZEpx0FYqsy Vedi meno https://t.co/0k7RudoyGs — AreaNapoli.it (@areanapoliit) November 20, 2026

Гостите също влизат в мача с надежда за промяна на формата, след като не са спечелили нито един от последните си три двубоя в Серия А. Старши треньорът Игнацио Абате е имал възможност да наблюдава Алегри отблизо, след като е играл под негово ръководство в Милан, а двамата все още живеят в една и съща сграда в Ломбардия.

"Имам специални отношения с треньора. Научил съм толкова много неща от него. Той е треньор от най-висока класа, изключително добър в управлението и четенето на играта. Виждам го често, защото живеем в една и съща сграда в Милано и си говорим от време на време“, заяви Абате.

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