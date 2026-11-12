Марк Маркес е "Айртон Сена на мотоциклетизма"

Трикратният световен шампион в MotoGP Хорхе Лоренцо отново коментира бившия си съотборник в Хонда Марк Маркес и определи настоящия състезател на Дукати като „Айртон Сена на мотоциклетизма“.

You voted and here's the result! 📥 @marcmarquez93's wins the best overtake from the #QatarGP 🇶🇦 #MotoGP https://t.co/QUjp1M60vD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2026

По думите на Лоренцо, Маркес превъзхожда своите конкуренти като техника на каране, което му позволява да бъде толкова силен, когато разполага със силен мотоциклет. Лоренцо също така допълни, че още от дебюта си в MotoGP, Маркес прави неща, които са непосилни за останалите състезатели.

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„Маркес си е Маркес. Той е Айртон Сена на мотоциклетизма, Макс Верстапен на MotoGP. От техническа гледна точка е на съвсем друго ниво. Когато най-накрая получи най-добрия мотоциклет на стартовата решетка, той успя да покаже разликата“, заяви Лоренцо.



„Марк продължава да бъде най-добрият по отношение на техниката на каране. Още от дебюта си в MotoGP той прави неща, на които никой друг не е способен. И въпреки че ръката му все още е в състоянието, което всички добре познаваме, той продължава да прави разликата“, добави испанецът.

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Снимки: Gettyimages