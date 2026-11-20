Грезини припомня драматичната победа на Тони Елиас от 2006 с цветовете си за "Портимао"

През 2026 година отборът на Грезини чества своя 30-ти сезон в световния шампионат по мотоциклетизъм и вече неколкократно използва специални цветови схеми, с които се върна към различни моменти от своята историята.

Friday bad news: this beauty won’t hit the track until Sunday. Worth the wait, don’t you think? 👀 #Gresini30Seasons https://t.co/CzIFTyvyjL — Gresini Racing (@GresiniRacing) November 20, 2026

Това ще продължи и в Гран При на Португалия, в която Алекс Маркес и Фермин Алдегер ще участват с цветове, вдъхновени от драматичната победа на Тони Елиас на „Ещорил“ през 2006 година. Тогава испанецът спечели своята единствената победа в кралския клас, побеждавайки Валентино Роси с едва 0.002 секунди. До ден днешен това си остава най-малката разлика между победителя и втория в надпревара от MotoGP.

It doesn't get any closer than this 🥵 Toni Elias got his maiden #MotoGP win in one of the most dramatic races ever! 🏆 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/sAfsFJ9dhh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2026

Специалната цветова схема ще бъде използвана от Грезини Дукати само в неделната надпревара на „Портимао“, а днес и утре Маркес и Алдегер ще носят обичайните си цветове.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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