През 2026 година отборът на Грезини чества своя 30-ти сезон в световния шампионат по мотоциклетизъм и вече неколкократно използва специални цветови схеми, с които се върна към различни моменти от своята историята.
Това ще продължи и в Гран При на Португалия, в която Алекс Маркес и Фермин Алдегер ще участват с цветове, вдъхновени от драматичната победа на Тони Елиас на „Ещорил“ през 2006 година. Тогава испанецът спечели своята единствената победа в кралския клас, побеждавайки Валентино Роси с едва 0.002 секунди. До ден днешен това си остава най-малката разлика между победителя и втория в надпревара от MotoGP.
Специалната цветова схема ще бъде използвана от Грезини Дукати само в неделната надпревара на „Портимао“, а днес и утре Маркес и Алдегер ще носят обичайните си цветове.