Марк Маркес призна, че е "нервен" преди очакваната осма коронация в MotoGP

Всички очакват Марк Маркес да си гарантира за осми път титлата в MotoGP по време на Гран При на Португалия, като това може да се случи още в съботния спринт на „Портимао“.

За целта той ще трябва да спечели със само две точки повече от Хорхе Мартин, който е неговият най-близък преследвач в генералното класиране. Дори една спечелена точка от страна на Маркес, автоматично вади Марко Бедзеки от сметките за титлата.

"Портимао" е от малкото писти, на които Маркес още не е печелил в MotoGP

Преди началото на уикенда в Алгарве тримата претенденти за титлата взеха участие с официалната пресконференция в четвъртък. Пред медиите Маркес заяви, че усеща нерви и даде пример със случилото се с Тадей Погачар в Обиколката на Испания по-рано тази година.

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„Вече виждам рискове навсякъде. Това е единствената промяна в начина ми на мислене. В неделя карах колело, както обикновено, а в Мадрид валеше леко. И например при спусканията ме беше ужасно страх“, заяви Маркес.



„Не знам дали следите колоезденето, но вижте какво се случи с Погачар във Вуелтата. Всички казваха: „Всичко е решено.“ И тогава заради едно малко камъче той падна, счупи ключицата си и участието му в Обиколката на Испания приключи.



„Това са хубавите и лошите страни на спорта, които ни напомнят защо трябва да останем напълно концентрирани. Най-важното е да запазим концентрацията си, защото атмосферата е такава, сякаш всичко вече е решено. А нищо не е решено. Състезанията са си състезания и всичко може да се случи.



„Смятам, че ако се движиш в челната четворка, рискът е по-малък, отколкото ако си девети или десети, в средата на групата. Така че ще видим как ще успеем да се справим с всички тези фактори“, добави заводският пилот на Дукати.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages