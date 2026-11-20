Пренаредиха състезателната програма на Гран При на Португалия в MotoGP

Организаторите на Гран При на Португалия в MotoGP пренаредиха неделната състезателна програма на „Портимао“, премествайки състезанието в клас Moto3 преди тези в Moto2 и MotoGP.

Първоначално състезанието в най-малкия клас трябва да е последно в програмата с начален час от 16:30 часа българско време. Сега обаче то ще заеме обичайната си позиция преди стартовете в двата по-големи класа, започвайки в 12:00 часа българско време. Това ще означава, че състезателите от Moto3 ще застанат на стартовата решетка в 10:00 часа местно време в Португалия.

Bringing the Leonida style to Portimao 😎 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/E2zaF4ljfv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 19, 2026

Именно заради часовата зона, в която се намира Португалия, първоначално състезанието беше заложено като последно в програмата. Това е обичайна стратегия на „Портимао“ и „Силвърстоун“, като целта е надпреварата от MotoGP да се проведе в своя обичаен начален час. Сега обаче е взете решението да бъде спазена традиционната последователност на състезанията в трите класа, което ще означава много ранно начало за старта в Moto3. В резултат на това решение 10-минутната загрявка в MotoGP ще започне с час по-рано от предвидено – 8:40 часа местно време.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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