Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Еди Хърн се подигра с Дейна Уайт след отсъствието му от пресконференцията за Фюри - Джошуа

  • 1 окт 2026 | 10:46
  • 302
  • 0
Еди Хърн се подигра с Дейна Уайт след отсъствието му от пресконференцията за Фюри - Джошуа

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа застанаха лице в лице за първи път в сряда след официалната пресконференция в Лондон. На събитието присъстваха почти всички ключови фигури около дългоочаквания сблъсък, с изключение на главния изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт.

Месеци наред се твърдеше, че Уайт ще бъде съорганизатор на грандиозната боксова галавечер. Тази роля обаче постоянно бе оспорвана от шефа на „Мачрум Боксинг“ Еди Хърн, който настояваше, че договорните отношения не позволяват подобно участие. След продължителна размяна на реплики между двамата влиятелни промоутъри, отсъствието на Уайт в британската столица даде повод на Хърн да обяви категорична победа в словесния им спор.

„Всичко това бяха пълни глупости“, заяви Хърн пред медията „Дъ Стомпинг Граунд“. „Истината е, че Турки Алалших е партньор с Дейна и Ник Хан. Той искаше те да участват в организацията, но по договор това е невъзможно, освен ако аз не се съглася. Дейна и останалите подходиха напълно погрешно. Дори няма нужда да ги критикувам, защото случилото се през последната седмица се превърна в едно от най-големите пиар фиаскота в историята на бокса.“

Еди Хърн е категоричен, че Дейна Уайт няма да участва в промотирането на Фюри - Джошуа
Еди Хърн е категоричен, че Дейна Уайт няма да участва в промотирането на Фюри - Джошуа

Хърн допълни, че подходът на колегите му от смесените бойни изкуства е трябвало да бъде съвсем различен:

„Вместо да говорят напразно, трябваше просто да кажат: ‚Наясно сме, че съществува договор, който ни пречи да се включим. Ще се срещнем с Еди Хърн и Турки Алалших, за да обсъдим възможностите.‘ Ако ми дадат смислена причина защо да ги допусна до организацията и как това би било от полза за Антъни Джошуа и ‚Мачрум‘, тогава щяхме да преговаряме.“

След като стана ясно, че битката е окончателно договорена за 11 декември в Кардиф, Хърн подчерта, че позицията му винаги е била правилна, докато изказванията на шефа на UFC преди събитието са били далеч от истината.

Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри
Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри

„Не може да излезеш пред света и да твърдиш, че промотираш събитието, че знаеш къде ще се проведе и че ще бъде в Америка“, категоричен бе Хърн. „Твърдеше, че мачът ще е в Съединените щати, обяви, че знаеш локацията, и заяви, че вече има подписан договор за залата. Нищо от това не се случи. Ти сгреши. Ние спечелихме тази битка, но това вече е минало.“

По-рано Дейна Уайт обяви по време на предаването „Контендър Сериите“, че няма да пътува за Лондон поради ангажименти около галавечерите в Лас Вегас. Хърн обаче отхвърли това извинение с насмешка, заявявайки, че Уайт е имал достатъчно време да пристигне с частен самолет, но реалната причина за отсъствието му е била липсата на разрешение за участие в организацията.

„Никой не може да дойде и да се опита да ни прегази“, завърши британският промоутър. „Договорът си е договор и ние го спазваме стриктно. Дейна не дойде, защото просто не му беше позволено. Ние спечелихме този двубой, нямаме проблеми и продължаваме напред.“

Уважение и смях при първата среща на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа лице в лице в Лондон
Уважение и смях при първата среща на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа лице в лице в Лондон
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Уважение и смях при първата среща на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа лице в лице в Лондон

Уважение и смях при първата среща на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа лице в лице в Лондон

  • 1 окт 2026 | 03:32
  • 6713
  • 2
MAX FIGHT се завръща в Бургас с още по-вълнуваща гала вечер

MAX FIGHT се завръща в Бургас с още по-вълнуваща гала вечер

  • 30 сеп 2026 | 17:43
  • 1270
  • 0
Мартин Копривленски продължава да пише история

Мартин Копривленски продължава да пише история

  • 30 сеп 2026 | 12:58
  • 941
  • 0
Бивша шампионка съди Джейк Пол за 10 милиона долара

Бивша шампионка съди Джейк Пол за 10 милиона долара

  • 30 сеп 2026 | 12:45
  • 1150
  • 0
Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри

Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри

  • 30 сеп 2026 | 12:03
  • 714
  • 0
Христо Чапанов: Аз съм най-добрият треньор в България, БФММА работи добре, пречи се с външна намеса

Христо Чапанов: Аз съм най-добрият треньор в България, БФММА работи добре, пречи се с външна намеса

  • 29 сеп 2026 | 20:20
  • 3831
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11794
  • 16
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 508
  • 0
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 1924
  • 1
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 5014
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 1979
  • 1
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 3191
  • 2