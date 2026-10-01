Еди Хърн се подигра с Дейна Уайт след отсъствието му от пресконференцията за Фюри - Джошуа

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа застанаха лице в лице за първи път в сряда след официалната пресконференция в Лондон. На събитието присъстваха почти всички ключови фигури около дългоочаквания сблъсък, с изключение на главния изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт.

Месеци наред се твърдеше, че Уайт ще бъде съорганизатор на грандиозната боксова галавечер. Тази роля обаче постоянно бе оспорвана от шефа на „Мачрум Боксинг“ Еди Хърн, който настояваше, че договорните отношения не позволяват подобно участие. След продължителна размяна на реплики между двамата влиятелни промоутъри, отсъствието на Уайт в британската столица даде повод на Хърн да обяви категорична победа в словесния им спор.

„Всичко това бяха пълни глупости“, заяви Хърн пред медията „Дъ Стомпинг Граунд“. „Истината е, че Турки Алалших е партньор с Дейна и Ник Хан. Той искаше те да участват в организацията, но по договор това е невъзможно, освен ако аз не се съглася. Дейна и останалите подходиха напълно погрешно. Дори няма нужда да ги критикувам, защото случилото се през последната седмица се превърна в едно от най-големите пиар фиаскота в историята на бокса.“

Еди Хърн е категоричен, че Дейна Уайт няма да участва в промотирането на Фюри - Джошуа

Хърн допълни, че подходът на колегите му от смесените бойни изкуства е трябвало да бъде съвсем различен:

„Вместо да говорят напразно, трябваше просто да кажат: ‚Наясно сме, че съществува договор, който ни пречи да се включим. Ще се срещнем с Еди Хърн и Турки Алалших, за да обсъдим възможностите.‘ Ако ми дадат смислена причина защо да ги допусна до организацията и как това би било от полза за Антъни Джошуа и ‚Мачрум‘, тогава щяхме да преговаряме.“

След като стана ясно, че битката е окончателно договорена за 11 декември в Кардиф, Хърн подчерта, че позицията му винаги е била правилна, докато изказванията на шефа на UFC преди събитието са били далеч от истината.

Дейна Уайт увери, че ще участва в организацията на Джошуа - Фюри

„Не може да излезеш пред света и да твърдиш, че промотираш събитието, че знаеш къде ще се проведе и че ще бъде в Америка“, категоричен бе Хърн. „Твърдеше, че мачът ще е в Съединените щати, обяви, че знаеш локацията, и заяви, че вече има подписан договор за залата. Нищо от това не се случи. Ти сгреши. Ние спечелихме тази битка, но това вече е минало.“

По-рано Дейна Уайт обяви по време на предаването „Контендър Сериите“, че няма да пътува за Лондон поради ангажименти около галавечерите в Лас Вегас. Хърн обаче отхвърли това извинение с насмешка, заявявайки, че Уайт е имал достатъчно време да пристигне с частен самолет, но реалната причина за отсъствието му е била липсата на разрешение за участие в организацията.

„Никой не може да дойде и да се опита да ни прегази“, завърши британският промоутър. „Договорът си е договор и ние го спазваме стриктно. Дейна не дойде, защото просто не му беше позволено. Ние спечелихме този двубой, нямаме проблеми и продължаваме напред.“

Уважение и смях при първата среща на Тайсън Фюри и Антъни Джошуа лице в лице в Лондон

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