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Билетите за боксовия сблъсък между Фюри и Джошуа се разпродадоха за час

  • 9 окт 2026 | 19:03
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Билетите за дългоочаквания боксов сблъсък в тежка категория между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа на стадион „Принсипалити“ в Кардиф бяха разпродадени в рамките на един час след пускането им в продажба в петък, съобщиха британски медии.

Изцяло британският двубой, обявен миналия месец, предизвика огромен интерес и е определян като най-големия в историята на британския бокс.

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще загряват след полунощ в Кардиф
Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще загряват след полунощ в Кардиф

Около 80 000 билета бяха пуснати в продажба по обяд, като цените варираха от 88,50 паунда до 13 128 паунда, включително таксите за резервация, съобщи BBC.

По данни на медиите, повече от 500 000 фенове са се наредили на опашка онлайн броени минути след началото на продажбите.

Фюри и Джошуа трябва да бъдат гвоздеят на боксовата галавечер на 11 декември, въпреки че се очаква излизането им на ринга да започне около 1:00 ч. след полунощ на 12 декември.

Според заявление, подадено до градския съвет на Кардиф, стадион „Принсипалити“ ще остане отворен до 3:30 ч. сутринта на 12 декември.

Двубоят между бившите световни шампиони ще се излъчва по Netflix. Мачът ще отбележи първата среща между бившите световни шампиони в тежка категория, слагайки край на години спекулации относно двубой, за който мнозина се опасяваха, че може никога да не се състои.

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