Обявиха още подгряващи срещи за сблъсъка Фюри - Джошуа

Дългоочакваната боксова галавечер с главен двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще включва завръщането на Мартин Баколе, както и поредната изява на изгряващата надежда в тежка категория Деймейзиън Ванхаутър. Основното подгряващо събитие за вечерта вече е потвърдено – сблъсък между ветерана Дионтей Уайлдър и устремения към върха Джей Опетая.

Официално: Уайлдър срещу Опетая в Кардиф

Баколе, който доскоро беше смятан за един от най-опасните претенденти в дивизията, ще опита да сложи край на негативната си серия. Конгоанският боксьор ще се изправи срещу нигериеца Соломон Адебайо (15 победи, 0 загуби, 14 с нокаут) на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, Уелс, на 11 декември.

Макар 29-годишният Адебайо да притежава впечатляваща статистика с голям процент нокаути, класата на досегашните му противници отстъпва значително на тази на Баколе. 33-годишният ветеран с актив от 21 победи, 2 загуби, 1 равенство и 16 нокаута бе спрян само за два рунда от Джоузеф Паркър и стигна само до равенство срещу Ефе Аджагба през 2025 година. Преди тези разочарования той беше на крачка от мач за световната титла.

След престижни успехи над Карлос Такам и непобедените дотогава Тони Йока и Джаред Андерсън, Баколе изглеждаше готов за най-голямата сцена. Той обаче прие оферта в последния момент за бой срещу Паркър в Саудитска Арабия – доходоносен риск, който му изигра лоша шега. Тогава конгоанецът закова рекордните в кариерата си 148 кг. на кантара и беше нокаутиран още във втория рунд.

В същата вечер на ринга ще се качи и 21-годишният Ванхаутър (14 победи, 0 загуби, 11 с нокаут), обявен лично от Дейна Уайт за следващия американски шампион в тежка категория. Талантът, който до момента никога не е излизал отвъд шестия рунд в професионалната си кариера, ще премери сили с 34-годишния белгиец Майкъл Есомба.

Дейна Уайт посочи следващата суперзвезда в тежка категория в бокса

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