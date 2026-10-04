Фюри иска да се качи на ринга с тръмп за мача с Джошуа

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри заяви, че планира да покани американския президент Доналд Тръмп на мача си с Антъни Джошуа на 11 декември в Кардиф. Фюри се запозна Тръмп това лято по време на бойната галавечер UFC 250, която се организира в двора пред Белия дом по желание на президента на САЩ. Фюри се надява, че Тръмп не просто ще бъде гост на двубоя, а и ще го съпроводи при излизането му на ринга.

"Със сигурност ще направя такава оферта на моя стар приятел и ще видим дали той е свободен тогава. Съмняваме обаче, че той ще може да дойде в тази ситуация. Все пак той е президент на САЩ", каза Фюри.

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Циганския крал, както е наричан британецът, добави, че няма планове да спира с бокса след мача с Джошуа и се надява, че ще си осигури и трета битка с Олександър Усик. До момента Фюри има две загуби в два мача от украинеца.

"Използвам мача с този з*дник като подготовка за Усик. За мен той е з*дник и мога да ви гарантирам, че когато го нокаутирам, той няма да има идея дори колко е часът. След това искам да направя един мач и с това зайче (Усик) в Ню Йорк", каза Фюри по адрес на Джошуа.

Tyson Fury plans to ask US president Donald Trump to lead his ring walk before fighting Anthony Joshua.



"I'll definitely make that offer to my old buddy, old pal, and we'll see if he's available," the former heavyweight champion said 🗣️ pic.twitter.com/vRMUO1sukJ — BBC Sport (@BBCSport) October 3, 2026

"Битката за Британия" ще се проведе след многогодишно отлагане от страна и на двамата боксьори. Очаква се срещата да бъде изгледана на живо от 80 000 зрители на стадион "Принсипалити" в уелската столица.

"Настоящата година е най-натоварената за мен от 2018-а насам. Това ще бъде третият ми двубой. Готов съм за тази битка. Изиграх 12 рунда с 204-сантиметровия Арсланбек Махмудов и седемрунда с двуметровия Мариуш Вах. Ще изиграя колкото рундове са нужни срещу 198-сантиметровия Джошуа. В момента съм в оптимална форма. Чувствам се фантастично. Аз съм младеж на 38 години", завърши Фюри.

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