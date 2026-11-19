Млади борци от четири държави ще мерят сили на 20-ото издание на "Русенски легенди"

Състезатели от четири държави ще участват в 20-ото издание на международния турнир по свободна борба за кадети „Русенски легенди“. Надпреварата ще се състои на 21 ноември в спортна зала „Дунав“ в Русе, като първите схватки се очаква да започнат в 10:00 часа.

Това съобщиха домакините на надпреварата от местния спортен клуб по борба „Юнак-Локомотив“, които я организират със съдействието на Община Русе и под патронажа на кмета Пенчо Милков.

Турнирът отново ще бъде в отборен формат, като освен миналогодишните победители от Молдова, ще участват представители на България, Румъния, Република Северна Македония, както и състезатели на русенския клуб. Тази година организаторите ще връчат и специална купа в памет на Стефан Николов на най-добре представилия се борец.

Турнирът „Русенски легенди“ е създаден през 2006 г. в чест на шестима изтъкнати русенски борци – Валентин Йорданов, Иван Илиев, Огнян Николов, Рахмат Сукра, Валентин Гецов и Валентин Савов. Организаторите съобщиха, че някои от легендите се очаква да присъстват и на откриването на надпреварата, което е насрочено за 17:00 часа. След церемонията ще се проведат финалните срещи. Входът за зрителите е свободен.

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