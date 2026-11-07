Фюри за завръщането на Уайлдър: Той няма място на ринга

Тайсън Фюри изрази разочарованието си от новината, че бившият му голям съперник Дионтей Уайлдър може да се изправи срещу Джай Опетая в подгряващата програма на негова галавечер. Според британеца американецът вече е само сянка на предишното си аз и не е в състояние да се състезава на професионално ниво, като единствено финансовите нужди го тласкат да поема подобни сериозни рискове.

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Запитан за потенциалния сблъсък между Уайлдър и Опетая, Фюри сподели своята категорична позиция относно състоянието на „Бронзовия бомбардировач“:

„Да, чух за това, което всъщност е доста неразумно от страна на Дионтей. Той не трябва да се качва на ринга, дори не бива да се доближава до него. Истински срам е, че този човек е принуден да продължава да се боксира, след като вече е напълно изчерпан. Той никога повече не трябваше да се бие след последната ни среща. Това трябваше да е краят, но очевидно нуждите си казват думата.“

Фюри коментира и формата, която Уайлдър демонстрира напоследък:

„Той и Чисора изглеждаха шокиращо зле. Чисора е сякаш на 145 години, а поемаше чисти удари право в лицето от Уайлдър, чиято нокаутираща мощ вече я няма, и дори не трепна. Жалко е, защото ако ги бяхте събрали преди пет години, мачът нямаше да продължи и един рунд. Но ситуацията е такава.“

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В заключение британският шампион отбеляза колко трудно е за големите спортисти да сложат край на кариерите си в точния момент:

„Изключително трудно е да се оттеглиш. През годините видяхме толкова много велики имена да се завръщат по различни причини, най-често финансови. Наистина е болезнено за гледане и честно казано, това е доста тъжна картина.“

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