Димитър Михайлов: Тревожни сигнали и непрозрачност на заседанието на УС на БФ Таекуондо

„Много тревожни сигнали бяха подадени в хода на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по таекуондо, което насрочи Общо събрание за избор на нов председател на федерацията на 19 декември т. г.“, това отбеляза пред медии Димитър Михайлов, заместник-председател на Българската федерация по таекуондо, кандидат за председател и главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус“.

"Нямало е предварително обявен дневен ред, никой от членовете на Управителния съвет не е посочил колко са клубовете, които имат право на глас на Общото събрание. „Не стана ясно колко комисии са създадени според новия устав. А всеки техен председател също има право на глас на Общото събрание за избор на нов председател на федерацията“, добави Димитър Михайлов. Той е направил предложение заснетото заседание на Управителния съвет да се публикува и направи публично, за да се запознае таекуондо общността какво се обсъжда и гласува, но предложението му било отхвърлено, според съобщение, изпратено до медиите.

„Всичко това са първите ясни сигнали за непрозрачност и пораждат множество въпроси относно честността на предстоящия вот. С клубовете, които ме подкрепят, ще продължим да полагаме всички усилия за прозрачност, защото състезателите, треньорите и обществеността го заслужават. А най-важното е при предстоящия избор за ново ръководство да бъдат избрани хора с експертиза в таекуондото, които милеят за него и са му посветили живота си“, категоричен бе Михайлов.

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