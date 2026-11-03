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Фюри залага на изпитана формула в подготовката за сблъсъка с Джошуа

  • 3 ное 2026 | 11:38
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Фюри залага на изпитана формула в подготовката за сблъсъка с Джошуа

Тайсън Фюри планира да излезе на ринга с най-високото си лично тегло, преследвайки бърза победа с нокаут в дългоочаквания сблъсък срещу Антъни Джошуа на 11 декември. Още на пресконференцията миналия месец британецът даде ясно да се разбере, че възнамерява да атакува мощно още от самото начало.

Фюри тежеше 121 кг. при завръщането си през април с победа над Арсланбек Махмудов, а за юлския си мач срещу Мариуш Вах бе свалил около 2 килограма. Сега обаче той няма намерение да се разделя с излишно тегло, а напротив.

„Задава се голямо момче от 127 кг.“, обяви боксьорът в социалните мрежи. „Това не е обичайно телосложение, но паласките осигуряват допълнителна енергия.“

През цялата си кариера Фюри е варирал сериозно в килограмите. Най-лекото му тегло е било 111.1 кг. през 2012 г. за битките срещу Мартин Роган и Вини Мадалоне, докато за реванша си срещу Олександър Усик през 2024 г. кантарът отчете рекордните 127.5 кг.

През септември Фюри се обърна директно към Джошуа:

„Знам, че те е страх, но няма да те нараня. Ще осигуря бърз нокаут, за да можеш веднага да се върнеш към бизнеса с недвижими имоти и останалите си дела. Всичко ще приключи много бързо и безболезнено за теб и екипа ти.“

Макар че боецът с актив от 36 победи, 2 загуби, 1 равенство и 25 нокаута често е склонен към медийни провокации и импровизации, Джошуа има всички основания да подходи предпазливо към думите му.

Подобен сценарий вече се е разигравал. През февруари 2020 г. в Лас Вегас, само броени дни преди реванша срещу Дионтей Уайлдър, Фюри категорично заяви на пресконференцията, че ще търси победа преди финалния гонг. Тогава малцина му повярваха, след като в първата им среща през декември 2018 г., завършила наравно, той бе свалян два пъти в нокдаун от тогавашния непобеден шампион на Световния боксов съвет в тежка категория.

Преди реванша обаче Фюри закова кантара на 123.8 кг. – скок от близо 10 килограма първия сблъсък. Това породи сериозни въпросителни сред специалистите относно физическото му състояние, но на ринга британецът изнесе феноменален бой и сломи Уайлдър с безпощаден нокаут в седмия рунд.

От своя страна Джошуа (30 победи, 4 загуби, 27 нокаута) тежеше 113.8 кг. през юли при драматичния си успех над Кристиан Пренга, където се изправи от два нокдауна още в първия рунд, преди да триумфира във втория. Сега изглежда, че освен изоставането с около десетина сантиметра в ръста спрямо високия над два метра Фюри, Джошуа ще трябва да компенсира и сериозна разлика в теглото.

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