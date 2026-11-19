Джошуа стана баща, но още не е виждал бебето

Антъни Джошуа стана баща за втори път, след като миналия уикенд се роди дъщеря му. Заради продължаващата подготовка за двубоя срещу Тайсън Фюри обаче той няма да може да я види до средата на декември. Джошуа, чийто син Джей Джей е роден през 2015 година, в момента е на тренировъчен лагер в Марбея, където се подготвя за дългоочаквания изцяло британски сблъсък срещу Фюри на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Заради ангажиментите си боксьорът не е успял да присъства на раждането.

37-годишният Джошуа определи появата на дъщеря си, която все още няма име, като „невероятно събитие“ и „огромна благословия“. Той изрази и признателността си към Никол, майката на двете му деца.

Въпреки че през последните дни е провел множество видеоразговори по FaceTime с майката и бебето, Джошуа призна, че би искал да е бил до тях. Подготовката за битката с Фюри обаче означава, че в момента той е „на мисия“.

„Ситуацията не е идеална, но тя е в добри ръце“, заяви Джошуа в интервю за The Sun. „Има невероятна майка, заобиколена е от прекрасно семейство, а хората в болницата, доколкото разбрах, също са били страхотни. Говорих с тях и им благодарих, така че в момента съм сравнително спокоен, защото знам, че тя е в добри ръце. Но за мен щеше да бъде много по-хубаво, ако можех да присъствам. Сега обаче имам задължения и сме на мисия. Знаех за това още преди девет месеца и поех ангажимент, който за съжаление не мога да променя. Но със сигурност ще присъствам на много от бъдещите ѝ рождени дни.“

Попитан кога очаква да види дъщеря си лично за първи път, Джошуа отговори:

„Вероятно на 12 или 13 декември. Ще отида да я видя, ще я полюлея, докато заспи, ще ѝ позволя да чуе гласа ми и да усети ударите на сърцето ми. Просто най-обикновените неща.“

Британецът увери, че възнамерява да бъде баща, който участва активно във всички грижи за детето.

„Ще правя абсолютно всичко. Определено ще се включвам във всичко“, добави той. „Може да ме видите със сенки за очи, с лак на ноктите, да пия чай в къщичка за кукли, просто защото искам да бъда добър баща за нея.“

Джошуа разкри, че е искал да стане баща за втори път, за да „направи нещо положително“ след „болезненото и травмиращо“ преживяване от автомобилната катастрофа в Нигерия през декември миналата година. При инцидента загинаха двама членове на екипа му – личният му треньор Латиф Айоделе и специалистът по силова и кондиционна подготовка Сина Гами.

Самият Джошуа също пострада при катастрофата.

„След годината, през която преминах, исках да направя нещо положително“, сподели той. „Исках да дам на Джей Джей възможността да бъде по-голям брат. Един ден мен няма да ме има и той ще има брат или сестра, към когото да се обърне, с когото да бъде заедно и да планират бъдещето си. Хубаво е да имаш брат или сестра, на когото можеш да разчиташ, когато имаш нужда, особено когато един ден в бъдещето мен и майка му вече няма да ни има.“

Британският боксьор разказа и как се чувства Никол след раждането.

„Никол е добре. Здрава е. Каза, че е било невероятно преживяване. Според нея раждането е било по-лесно, отколкото с Джей Джей, а и малката е много по-красива от него, така че е щастлива! Вече е безумно влюбена в дъщеря ни.“

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