Антонели с нов двигател и наказание за старта в Лас Вегас

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели ще бъде върнат с пет места назад на стартовата решетка за Гран при на Лас Вегас. Санкцията е резултат от потвърденото от тима използване на шести двигател с вътрешно горене от италианеца през настоящия сезон, което представлява неговата втора смяна над допустимия по правилник лимит след тази на пистата „Монца“.

Наказанието съвпада с въвеждането на обновен турбокомпресор за задвижващата система за 2026 година, реализиран благодарение на системата ADUO на ФИА.

POV: You're pushing in slippery conditions on the Las Vegas Strip circuit 💨 #F1 #LasVegasGP https://t.co/OQPaiQ1CPj — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

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Ръководителят на Мерцедес Тото Волф обяви, че нововъведението ще бъде на разположение още за предстоящия уикенд, но уточни, че то няма да бъде монтирано в болидите и на двамата състезатели.

„От този уикенд ще разполагаме със спецификацията на турбото, одобрена по системата ADUO. Основната цел е да изпитаме разработката в реални състезателни условия, тъй като очакваната полза за представянето е сравнително малка. Предвиждаме да я използваме при Кими, докато при Джордж приоритетът е опазването на стартовата му позиция, тъй като минималният скок в темпото трудно би оправдал наказание“, обясни Волф.

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Преместването на Антонели назад не се дължи на новия турбокомпресор. Мерцедес има право да монтира ревизирания компонент без последствия, тъй като това е едва четвъртото турбо за италианеца от началото на кампанията – напълно в рамките на разрешената квота от четири броя. Санкцията от пет позиции се активира единствено заради поставянето на поредния нов двигател с вътрешно горене.

Джордж Ръсел ще продължи участието си с досегашната спецификация на турбото. Решението на Мерцедес е свързано както с избягването на наказания, така и с известни опасения относно надеждността на новия елемент, проявили се по време на стендови изпитания. Поради това е преценено, че потенциалният напредък не си струва поетия риск за британеца.

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За Антонели, който вече си гарантира световната титла в Мексико Сити, заключителните три старта от календара са отлична възможност за тестове на новия компонент без напрежение, в съчетание с чисто нов двигател.

Подобреният турбокомпресор ще бъде предоставен и на клиентските отбори на Мерцедес, като Макларън и Алпин също планират да го използват.

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От техническа гледна точка модулът е с малко по-компактни размери от своя предшественик. Целта е не толкова увеличаване на максималната мощност, колкото съкращаване на турбо дупката и по-бърза реакция при подаване на газ в ниския диапазон на оборотите. По-малката турбина се развърта значително по-бързо, което намалява забавянето в компресора и ще даде най-осезаемо предимство при потегляне на старта и ускорение на излизане от бавните завои.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages