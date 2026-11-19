Верстапен заплаши, че той ще започне да пише правилата във Формула 1

Въпреки че официалното съобщение на ФИА остана онлайн само за броени минути, в падока вече няма никакво съмнение относно завръщането на осемцилиндровите двигатели във Формула 1. Постигнато е принципно съгласие за въвеждането на 2,1-литрови турбоагрегати тип V8 с намален електрически компонент, чийто дебют е планиран за 2030 година, вместо първоначално обсъжданата 2031 г.

Макс Верстапен е сред най-изявените критици на действащите правила и съответно сред най-гласовитите защитници на промяната. Нидерландецът приветства бъдещите планове за шампионата, но подчертава, че е твърде рано да се каже дали това би удължило кариерата му в надпреварата.

Fortune favours the brave! 💪 Charles with a brilliant last-lap pass on Checo in 2023 👏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/ArfGlwFgmP — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

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„Не знам. Със сигурност е по-добре, но в момента не мога да кажа какво ще правя след 2030 година. За самия спорт обаче това е правилен избор“, заяви световният шампион.

Настоящият договор на пилота на Ред Бул, подписан преди Гран при на Нидерландия на пистата „Зандвоорт“, изтича в края на 2030 година, което означава, че той със сигурност ще се докосне до новата ера. Наред със завръщането на V8 моторите, новите разпоредби предвиждат и допълнително олекотяване на болидите.

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Запитан дали новите насоки за 2030 г. съвпадат с неговата лична визия за правилника, Верстапен бе пределно откровен.

„Не съвсем, но това е и защото според моите идеи нямаше да ни бъде позволено да караме на някои трасета, тъй като щеше да е прекалено шумно! Ако зависеше от мен, щях да премахна турбото. Щях да се откажа и от електрическата мощност – или може би бих я оставил само за система за изпреварване, без прекомерна зависимост от батерията. Но тогава на някои писти просто нямаше да ни разрешат да се състезаваме“, обясни Верстапен, визирайки строгите ограничения за шум по съвременните съоръжения.

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Подобен проблем би бил още по-сериозен при уличните трасета в големите градове. Верстапен допълни още: „Освен това разходът на гориво скача значително без турбо, така че ще е необходим по-голям резервоар, ако не искаме зареждане по време на състезанията. Напълно разбирам защо е необходимо да има турбо.“

Освен чисто практическите съображения, запазването на турбокомпресорите има и ключово стратегическо значение за задържането на производители като Ауди и Хонда в шампионата.

Бъдеще под въпрос: Какво стои зад оттегленото съобщение за правилата във Формула 1 за 2030 година?

Взимайки под внимание всички тези фактори, Верстапен оценява подготвяния компромис като значима стъпка напред за Формула 1.

„Ако всичко зависеше изцяло от мен, щях да върна десетцилиндровите двигатели V10. Звукът им е още по-впечатляващ, но осъзнавам, че това не е реалистично. Настоящата посока обаче е добра и определено правилна. Все още нищо не е окончателно потвърдено и предстои да бъдат уточнени още детайли.“

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Рамковото споразумение показва, че ръководните органи са се вслушали в оплакванията на пилотите относно загубата на електрическа мощност при висока скорост („супер клипинг“) и другите слабости на задвижващите системи, дебютирали през 2026 година.

Верстапен споделя това мнение и отбелязва, че дори шефовете в спорта осъзнават нуждата от промяна, макар и рядко да го признават публично: „Вероятно става въпрос за комбинация между това, че се вслушват в нас, и осъзнаването, че сегашното положение не е това, което всички искат.“

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Снимки: Gettyimages