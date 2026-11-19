Шарл Леклер: Отзвукът след събитията в Мексико беше силно преувеличен

Пилотът на Ферари Шарл Леклер смята, че обществената и медийна реакция след инцидента с неговия съотборник Луис Хамилтън по време на Гран При на Мексико Сити е била твърде преувеличена.

Преди три седмици италианският тим пропусна отлична възможност за победа на пистата „Ерманос Родригес“, след като монегаскът атакува стартиралия от първа позиция Хамилтън още в откриващата обиколка. Маневрата доведе до късно спиране и за двамата на четвърти завой, от което се възползва Макс Верстапен с Ред Бул, който излезе напред и след това спечели надпреварата. След финала британският пилот разкритикува безкомпромисния подход на съотборника си и намекна, че Леклер води по-агресивни битки срещу него, отколкото срещу останалите съперници.

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Темата предизвика сериозни дискусии по време на състезателния уикенд в Бразилия, но преди старта за Гран При на Лас Вегас напрежението между двамата изглежда напълно потушено.

„Всичко беше прекалено преувеличено - заяви Леклер, който се състезава за тима от 2019 година – шест сезона преди пристигането на Хамилтън. - Свикнал съм с подобни неща, след като карам за Ферари толкова години. Целта не е винаги да сме на едно мнение, това е невъзможно. Напълно нормално е да имаме различни виждания, както се случи в Мексико.“

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Монегаскът разкри, че разногласията са били изчистени много бързо по време на разговор с участието на ръководителя на тима Фредерик Васьор в Сао Пауло.

„Самият факт, че седнахме да поговорим, свали всякакво напрежение. Самият спор около инцидента отне не повече от пет до десет минути, след което въздухът беше напълно изчистен. Срещата ни продължи около час, защото си прекарахме добре и обсъждахме как да помогнем на отбора да върви напред“, допълни пилотът.

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Хамилтън също потвърди, че инцидентът е в миналото, подчертавайки, че няма никакви притеснения относно бъдещите им директни двубои на трасето.

В момента основният фокус на Ферари е запазването на второто място в шампионата при конструкторите. До края на сезон 2026 остават три състезания, а преднината на италианския тим пред третия Ред Бул е 95 точки. Макар австрийският тим да демонстрира силна форма след обновленията си в Баку, носейки три победи на Верстапен оттогава, Леклер не съжалява за действията си в Мексико.

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„Второто място при конструкторите е важно и имаме добър аванс, но това не означава, че трябва да се отпускаме. За мен обаче е изключително важно да се опитаме да спечелим състезание преди края на годината. Ще продължа да натискам максимално, защото моята цел като пилот винаги е само една – победата“, завърши Леклер.

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Снимки: Gettyimages