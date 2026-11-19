Защо състезанието в Лас Вегас този уикенд ще е още по-трудно

Предстоящата Гран При на Лас Вегас ще изправи пилотите пред изключително сериозно предизвикателство с поддържането на температурата в гумите, каквото отсъстваше при предишното поколение болиди. Джордж Ръсел посочи новия режим за правите (SM) като основен усложняващ фактор за състезателния уикенд.

За разлика от старата система DRS, която управляваше единствено елемент от задното крило и не бе налична във всяка обиколка, режимът SM задейства подвижни крила едновременно в предната и задната част на автомобила. Системата може да се използва от всички болиди на определените прави участъци, като отнема значително повече притискателна сила, отколкото DRS някога е отнемал.

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Това обстоятелство е от решаващо значение за Лас Вегас, където нощните температури в пустинята Мохаве през ноември редовно падат до едноцифрени стойности, превръщайки събитието в един от най-студените стартове в календара. Прогнозите сочат около 12 градуса по Целзий за началото на квалификацията и за състезанието, но в хода на сесиите стойностите ще продължат да се понижават.

По-ниското аеродинамично натоварване върху гумите по дългите прави прави задържането на каучука в оптималния работен прозорец значително по-трудно. Проблемът се задълбочава допълнително и от строгите изисквания за управление на енергията по чувствителната към мощността писта.

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В изказване пред медиите, Ръсел обясни сериозността на ситуацията.

„Ще бъде далеч по-трудно, а едно от допълнителните предизвикателства този път във Вегас са именно SM режимите. Когато караш по всички тези прави и крилата са отворени, към гумите се предава много по-малка притискателна сила.“

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Пилотът на Мерцедес уточни каква част от натоварването се губи при отварянето на елементите на задната права.

„Поради това ще бъде двойно по-трудно да задържим температурата в гумите. Когато се движиш по онази задна права в продължение на 25 секунди със стотици килограми по-малко притискане спрямо миналогодишните коли – а вероятно дори хиляди килограми по-малко при отворен SM спрямо затворен DRS – това определено ще бъде изпитание“, допълни британският пилот.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages