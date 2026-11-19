Ще стартира ли отново Рафаел Камара във Формула 2?

Лидерът в класирането във Формула 2 Рафаел Камара е изправен пред сериозна дилема – дали да довърши кампанията си в преследване на титлата във Формула 2, или да запише още стартове за тима на Хаас в световния шампионат във Формула 1.

Младата надежда на академията на Ферари и настоящ шампион във Формула 3 прави впечатляващ дебютен сезон във Формула 2 с екипа на Инвикта Рейсинг. Бразилецът оглавява генералното класиране два кръга преди края, като досега е записал пет първи позиции на старта и седем подиума в основните състезания, три от които бяха гарнирани с победи.

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Разривът в отношенията между Естебан Окон и Хаас откри възможност пред Камара да направи своя дебют във Формула 1 в Гран При на Бразилия. Младокът ще продължи да трупа ценен опит и този уикенд в Лас Вегас, като подготовка за първия му пълен сезон като титуляр с американския тим през 2027 година.

Финалните два кръга от сезона във Формула 2 обаче се провеждат паралелно със състезанията от Формула 1 в Катар и Абу Даби. Според правилата на ФИА един пилот няма право да се състезава и в двата шампионата по време на един и същи състезателен уикенд. Това принуждава Камара, ръководството на Хаас и Ферари да вземат съвместно и трудно решение за следващите стъпки.

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„Това е много добър въпрос. И двете възможности са изключително важни за мен. Във Формула 2 се трудиш усилено през цялата година и естествено искаш да завършиш на върха. Нямаше да бъда в тази позиция и да получа тези шансове, ако не се бях представил толкова силно с Инвикта този сезон, така че това би било нещо много специално“, сподели 21-годишният състезател.

„В крайна сметка ще правя това, което обичам, и ще бъда щастлив и в двата случая. Но решението определено е трудно. От една страна е Формула 1 – мечтата на целия ми живот, а от друга е цял един шампионат, за който съм работил неуморно цяла година. Сега ще се концентрирам върху предстоящия уикенд и се надявам след това да намерим най-правилното решение.“

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Ако Камара предпочете да завърши кампанията си във Формула 2, Хаас може да се обърне към своя резервен пилот Рио Хиракава, който дебютира неочаквано в Гран При на Мексико след раздялата с Окон.

Борбата във Формула 2 обаче остава изключително оспорвана. Пилотът на Инвикта има аванс от едва седем точки пред българския състезател от академията на Ред Бул Никола Цолов, който ще е резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс за 2027 година. Кандидатите от академията на Алпин – Алекс Дън и Габриеле Мини – са съответно на 18 и 44 точки зад лидера.

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Попитан колко ценна би била титлата във втория ешелон за неговата визитка, Камара допълни:

„Да триумфираш като дебютант последователно във Формула 3 и Формула 2 би било забележително постижение за моята кариера. Самото усещане за победа носи невероятно удовлетворение. Все още обаче не знам какво ще се случи и как ще постъпя. Както казах, целта ми е да се представя силно в Лас Вегас, а след това предстоят сериозни разговори.“

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Бразилецът влиза с далеч по-голяма увереност във втория си старт от Формула 1, след като натрупа безценен опит на мократа писта на „Интерлагос“, където финишира на 20-а позиция.

„Основният извод от първия старт бе начинът на работа с отбора и опознаването на поведението на болида. Това ме прави доста по-спокоен преди този уикенд, защото вече знам какво да очаквам. В Бразилия мозъкът ми прегряваше от стремежа да науча всичко наведнъж, докато сега мога да насоча вниманието си към детайлите“, завърши Камара.

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Снимки: Gettyimages