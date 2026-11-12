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Аржентина ще се завърне в календара на WRC от сезон 2028

  • 12 ное 2026 | 16:17
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Организаторите на Световния рали шампионат (WRC) обявиха, че рали „Аржентина“ ще се завърне в календара за сезон 2028, след като е било подписано многогодишно споразумение  с правителството в Кордоба.

Рали „Аржентина“ е едно от класическите състезания в историята на WRC, като то се провежда за първи път през 1980 година. До 2019 Аржентина приема най-добрите рали пилоти ежегодно с изключение на 1995 и 2010, когато надпреварата не е част от програмата на WRC. Най-успешният пилот в историята на рали „Аржентина“ е Себастиен Льоб, който има осем победи, а Мики Биазион, Карлос Сайнц и Тами Макинен са зад него с по три успеха.

След като рали „Аржентина“ не се проведе през 2020 заради пандемията от коронавирус, състезанието не се завърна в календара. Това обаче ще се промени през 2028 година, когато WRC отново ще посети Аржентина, като състезанието пак ще бъде базирано в Кордоба.

„Аржентина винаги е заемала специално място в историята на Световния рали шампионат (WRC). Малко състезания могат да се сравнят със страстта на феновете в Кордоба и атмосферата около легендарните скоростни отсечки в региона. Затова сме изключително развълнувани от възможността да върнем шампионата в страната.

„Този многогодишен ангажимент означава много повече от завръщане на позната дестинация. Целта ни е да изградим устойчиво и дългосрочно бъдеще за Рали Аржентина и отново да свържем Световния рали шампионат със страна, в която рали спортът означава толкова много за толкова много хора.

„Бих искал да благодаря на губернатора Мартин Лярора, неговото правителство и Автомобилния клуб на Аржентина за тяхната ангажираност и усилията, благодарение на които това завръщане става възможно.

„Очакваме с нетърпение съвместната ни работа по организирането на състезание, което ще отдаде заслуженото на забележителното рали наследство на Аржентина и същевременно ще бъде част от бъдещото развитие на Световния рали шампионат“, заяви ръководителят на промоутъра на WRC – Ерик Булие.

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Все още не е ясно дали завръщането на рали „Аржентина“ ще бъде за сметка на някое от другите две южноамерикански ралита в WRC – Чили и Парагвай. През последните седмици се появиха сериозни съмнения за бъдещето на рали „Парагвай“, свързани с оставката на президента на страната Сантяго Пеня и фалита на основния спонсор на състезанието, банката „Уено“.

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Снимки: Gettyimages

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