Изненада! И Ланча поема към Rally1 категорията в WRC?

След като отбеляза завръщането си в Световния рали шампионат (WRC) през настоящия сезон със своя модел Ипсилон Rally 2 HF Integrale, италианският производител Ланча триумфира с отборната титла във WRC2. Изглежда обаче амбициите на легендарната марка вече са насочени към най-високото стъпало - Rally1 категорията по новите технически правила в WRC, които влизат в сила за сезон 2027.

Според плановете за 2027 година, автомобилите, изградени по новите правила за WRC27, ще могат да мерят сили на най-високо ниво редом с настоящите Rally2 коли, снабдени със специален WRC пакет. По информация на италианското издание Tuttorally News, екипът на Ланча вече е провел първи тестове на Ипсилон с новия пакет в Южна Франция.

Lancia’s Ypsilon has reportedly tested with a WRC Kit in Provence, according to https://t.co/SdC4QTAeLp. Lancia Corse boss Luca Martello called it routine development work. A move to the WRC’s top class in 2027 remains undecided. 👀 https://t.co/tPQhWWlYGE — SplitTime Rally (@SplitTimeRally) November 17, 2026

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Новината предизвика широк интерес, тъй като до този момент компанията действаше изключително внимателно относно евентуално участие в елитната категория. Спортният директор на Ланча Лука Мартело не потвърди официално разработката на проекта, но същевременно не отрече публикациите в италианските медии.

„Това са обичайни тестове в рамките на текущата разработка на нашия автомобил“, коментира лаконично Мартело.

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Въпреки това тестовете на новия пакет не гарантират автоматично появата на Ланча сред най-добрите през следващия сезон, тъй като марката трябва да реши няколко ключови въпроса. В момента се водят преговори с тазгодишните пилоти Йоан Росел и Николай Грязин за продължаване на партньорството. Росел е сред най-активните застъпници за ускоряване на работата по новия пакет за автомобила.

Най-сериозната пречка пред осъществяването на тези планове остава бюджетът. Пълноценна кампания във водещия ешелон изисква солидни финансови средства, а текущото състояние на производителя налага премерен подход. Допълнително влияние оказва и несигурността около бъдещите правила. Въпреки че Международната автомобилна федерация (ФИА) намали броя на задължителните кръгове от 15 на десет за колите с WRC кит, вероятността за нови корекции в регламента продължава да усложнява дългосрочното стратегическо планиране. Макар, че последното звучи по-скоро като извинение от страна на италианците.

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Снимки: Gettyimages