Нови правила за тестовете в WRC от 2027 година

С въвеждането на новите правила в Световния рали шампионат (WRC) през 2027 година ще влязат в сила и нови ограничения за тестовете, с които всеки производител ще трябва да се съобразява.

Основното разделение ще зависи от категоризацията на даден пилот, а именно дали той се смята за „елитен“, или не. В категорията на „елитните“ пилоти попадат всички състезатели, които през 2026 година са участвали в поне шест ралита във водещата категория или в даден момент от кариерата си са завършвали в топ 3 на крайното класиране в WRC.

Според тези критерии общо 16 пилоти попадат в групата на „елитните“ и те ще имат право само на един ден предсъстезателни тестове преди всяко рали. Освен това ще могат да участват в максимум 10 дни предсъстезателни изпитания в рамките на целия сезон. Пилотите, които не попадат в групата на „елитните“, ще разполагат с двойно повече време за тестове – максимум два дни преди всяко рали и общо 20 дни за целия сезон.

Другото ограничение засяга броя на дните за развойни тестове с всеки автомобил, като той ще зависи от етапа на жизнения цикъл на съответния модел. През първите две години на хомологация на даден автомобил тимовете ще могат да провеждат по 15 дни развойни тестове годишно, след което разрешеният им брой ще намалява.

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Тук има и едно допълнение, което засега важи само за Тойота, тъй като японците ще се състезават с два различни модела. За Ярис (на водещата снимка), който ще се използва от основния тим, ще важи гореспоменатото ограничение, докато Селика ще може да бъде тествана значително по-малко. С нея ще се състезават Кале Рованпера, Ойт Танак и Такамото Кацута, като за този модел ще бъдат разрешени само пет дни развойни тестове през 2027 година. От 2028 година този лимит ще бъде намален до едва два дни годишно.

Снимки: TOYOTA GAZOO Racing WRT

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