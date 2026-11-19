ЦСКА поздрави Ето'о

Днес футболистът на ЦСКА Джеймс Ето'о празнува 26-ия си рожден ден. Ето'о е юноша на Мусанго, Камерун, и се отличава с поливалетни качества – може да играе навсякъде в полузащитата, както и като краен бранител. През 2018 влиза в академията на Нант, а през 2019 – във втория отбор, където записва 8 мача. През 2020 преминава в Булон, играейки 29 мача за два сезона. През септември 2021 става част от Ботев Пловдив, като за три години записва 71 мача с 2 гола и 6 асистенции. През април 2022 г. е включен в разширения състав на Камерун за Световното първенство.На 2 септември 2024 г. подписва с ЦСКА и дебютира на 16 септември с победа 3:0 над Локомотив (София). До момента има 89 мача и 6 попадения за "червените". Носител на Купата и Суперкупата на България за 2026 г.

"Пожелаваме на Джеймс Ето'о здраве, щастие, късмет и още много успехи с ЦСКА!", написаха от "Армията"

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