Експозицията "Легендарните футболни екипи на България" официално бе открита

Експозицията „Легендарните футболни екипи на България“ беше официално открита на специално събитие на 17 ноември в SkyCity Mall. Изложбата е представена за първи път в София и събира на едно място значима част от историческото футболно наследство на България. Организатори са домакините от търговския център и Bulgarian Football Shirts - най-голямата документирана у нас колекция от автентични мачови фланелки.

Сред първите, които успяха да разгледат изложбата, бяха наследниците на Добромир Жечев, Кирил Ивков и Павел Панов, участникът на Мондиал’74 във ФРГ и Футболист на България за 1978 г. Румен Горанов, трикратният носител на най-ценното индивидуално отличие у нас – Ивелин Попов, участникът на Мондиал’98 и Евро 2004 Росен Кирилов, както и редица други бивши футболисти и спортни деятели.

Изложбата представя автентични фланелки, футболни обувки, медали, билети и редица други предмети, съхранили спомена за най-големите успехи на националния отбор. Челно място сред артефактите заемат автентичните екипи на Добромир Жечев, Христо Бонев и Павел Панов от 70-те, на Стойчо Младенов, Любослав Пенев и Николай Илиев от 80-те, на Наско Сираков и Цанко Цветанов от САЩ’94, както и на Христо Стоичков, Трифон Иванов, Красимир Балъков, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров и още други легендарни наши играчи.

Наред с фланелките на знаковите имена от историята на българския футбол посетителите на изложбата ще имат възможност да видят съхранените и до днес билети от всяко едно от седемте световни първенства, на което участват „лъвовете“, автентичен бронзов медал от Мондиал’94 в Щатите, орден „Стара планина“ и издадения от Президента Желю Желев указ, както и още много други любопитни предмети.

Експозицията ще бъде отворена свободно за всички посетители на търговския център в периода 17 – 22 ноември в SkyCity Mall.

„Вярвам, че това е една малка стъпка за нас към голямата ни цел - един ден тази експозиция да стане постоянна и да се радваме на един хубав музей на българския футбол, който да послужи за основа на бъдещи успехи“, каза Петър Гавраилов от екипа на Bulgarian Football Shirts.

„Това е една уникална експозиция с експонати, които ни водят на пътешествие през времето и ни връщат към моментите, в които и ние като деца преживявахме всички тези футболни емоции и победи“, сподели Калоян Пакьов, управител на SkyCity Mall.

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