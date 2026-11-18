Байерн даде знак, че Компани е готов да се завърне на скамейката

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани най-вероятно ще се завърне на скамейката на тима за домакинския мач от Бундеслигата срещу Кьолн в петък вечер. От клуба, който държи рекорда за най-много титли в Германия, съобщиха, че в четвъртък белгийският специалист ще участва в пресконференция преди двубоя.

Преди около четири седмици треньорът припадна по време на тренировка и бе откаран в болница, където лекарите диагностицираха дразнене на мозъчните обвивки. В негово отсъствие помощник-треньорът Арън Данкс ръководи отбора в пет срещи, в които записа четири победи и едно равенство. Тази седмица Компани проведе първата си тренировка след инцидента. Поради паузата за мачовете на националните отбори обаче той не разполагаше с по-голямата част от състава си.

Bayern confirm that Vincent Kompany will hold tomorrow's pre-match press conference (10:00 CET) ahead of Friday's game against Köln https://t.co/DYnHv2HiJH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2026

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Снимки: Gettyimages